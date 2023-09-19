"السياحة العالمية": المملكة ودول الشرق الأوسط تخطوا حاجز أرقام "ما قبل الجائحة"... هنا التفاصيل

وحول هذا الموضوع قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: «تظهر بيانات منظمة السياحة العالمية مرة أخرى كيف تتعافى السياحة بقوة في كل جزء من العالم. ولكن مع تعافي قطاعنا، فإنه يحتاج أيضًا إلى التكيف. والأحداث الجوية القاسية التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة أيضًا، حيث تؤكد التحديات الحاسمة لإدارة التدفقات السياحية المتزايدة على الحاجة إلى بناء قطاع أكثر شمولًا واستدامة ومرونة وضمان أن يسير التعافي جنبًا إلى جنب مع إعادة التفكير في قطاعنا.