"السياحة العالمية": المملكة ودول الشرق الأوسط تخطوا حاجز أرقام "ما قبل الجائحة"... هنا التفاصيل

كشفت منظمة السياحة العالمية في أحدث تقاريرها عن المعدلات السياحية الدولية بعد التعافي من أسوأ أزمة في تاريخها، حيث وصلت أعداد الوافدين إلى 84% من مستويات ما قبل الوباء بين يناير ويوليو 2023، وتقود منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا انتعاش القطاع العالمي.
ووصل أعداد السياح إلى 700 مليون سائح دوليًا بين يناير ويوليو 2023، بزيادة 43% عما كان عليه في نفس الأشهر من عام 2022. حيث كان شهر يوليو هو الشهر الأكثر ازدحامًا، حيث تم تسجيل 145 مليون مسافر دولي، أي حوالي 20% من إجمالي الأشهر السبعة.
وحول هذا الموضوع قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: «تظهر بيانات منظمة السياحة العالمية مرة أخرى كيف تتعافى السياحة بقوة في كل جزء من العالم. ولكن مع تعافي قطاعنا، فإنه يحتاج أيضًا إلى التكيف. والأحداث الجوية القاسية التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة أيضًا، حيث تؤكد التحديات الحاسمة لإدارة التدفقات السياحية المتزايدة على الحاجة إلى بناء قطاع أكثر شمولًا واستدامة ومرونة وضمان أن يسير التعافي جنبًا إلى جنب مع إعادة التفكير في قطاعنا.
في الغصون، تمتعت جميع مناطق العالم بمعدلات قوية من انتعاش السياحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مدفوعة بالطلب على السفر الدولي من العديد من أسواق المصدر الكبيرة.
كما سجلت دول منطقة الشرق الأوسط، ومنها المملكة العربية السعودية أفضل النتائج في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 20٪ عن مستويات ما قبل الوباء ولا تزال المنطقة هي المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات عام 2019 حتى الآن.
ووصلت أوروبا، أكبر منطقة وجهة في العالم، إلى 91% من مستويات ما قبل الوباء، مدعومة بالطلب القوي داخل المنطقة والسفر من الولايات المتحدة، وأستعادت أفريقيا 92% من الزوار قبل الأزمة في فترة السبعة أشهر هذه والأمريكتان 87 % وفقًا للبيانات المتاحة.
وفي آسيا والمحيط الهادي، تسارع التعافي إلى 61% من مستويات الوصول قبل الوباء بعد افتتاح العديد من الوجهات وأسواق المصدر في نهاية عام 2022، وفي وقت سابق من هذا العام.
ويحتوي مقياس السياحة العالمية التابع لمنظمة السياحة العالمية على نتائج حسب المنطقة والمنطقة الفرعية والبلد، بما في ذلك الوجهات الأفضل أداءً من حيث عدد الوافدين الدوليين والإيرادات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.