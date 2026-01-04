5 آلاف ريال متوسط إنفاق السائح الأجنبي في السعودية عام 2025

سجّل قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 أداءً قويًا، عكسه الارتفاع المتواصل في إنفاق السياح القادمين وتحقيق فائض إيجابي في بند السفر بميزان المدفوعات، في مؤشر واضح على تحوّل نوعي في مساهمة السياحة بالاقتصاد الوطني.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع إنفاق السيّاح القادمين إلى المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 120.373 مليار ريال، محقّقًا نموًا بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نحو 85 مليار ريال إنفاق السيّاح المغادرين بنمو 10%، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في أداء القطاع السياحي ودوره الاقتصادي.
وخلال الربع الثالث من عام 2025، بلغ إنفاق السيّاح القادمين 33.798 مليار ريال، مسجّلًا نموًا قويًا بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، في مقابل 30.768 مليار ريال إنفاقًا للسيّاح المغادرين بنمو 17%.
فائض سياحي وتحسّن في الميزان
ونتيجة لهذا الأداء، سجّل بند السفر فائضًا بقيمة 3.029 مليارات ريال، مقارنةً بعجز بلغ 1.280 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، ما يعكس تحوّلًا إيجابيًا ملموسًا في ميزان المدفوعات السياحي، ويؤكد قدرة القطاع على توليد عوائد صافية للاقتصاد الوطني.
واستنادًا إلى حجم الإنفاق المُسجّل وتقديرات أعداد السيّاح القادمين إلى المملكة خلال عام 2025، يُقدَّر متوسط إنفاق السائح الأجنبي بنحو 5 آلاف ريال سعودي خلال الرحلة الواحدة، وهو مستوى يعكس ارتفاع جودة التجربة السياحية وتنوّع المنتجات المقدّمة.
ويُعزى هذا المتوسط المرتفع إلى عدة عوامل، أبرزها:
توسّع عروض الإقامة الفندقية من الفئات المتوسطة والفاخرة
تنامي سياحة الترفيه والفعاليات والمؤتمرات
زيادة الطلب على التجارب الثقافية والتراثية
تحسّن البنية التحتية والخدمات السياحية
السياحة.. رافد رئيسي للاقتصاد
وتعكس هذه المؤشرات الزخم المستمر الذي يشهده قطاع السفر والسياحة في المملكة، ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في ميزان المدفوعات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، والتركيز على رفع متوسط الإنفاق وجودة التجربة، إلى جانب زيادة أعداد الزوار.