5 آلاف ريال متوسط إنفاق السائح الأجنبي في السعودية عام 2025

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع إنفاق السيّاح القادمين إلى المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 120.373 مليار ريال، محقّقًا نموًا بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نحو 85 مليار ريال إنفاق السيّاح المغادرين بنمو 10%، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في أداء القطاع السياحي ودوره الاقتصادي.