تذاكر إجازة العيد "تشتعل" والمالديف تقترب من 10 آلاف ريال.. وهذه أغلى 5 وجهات سياحية

مع اقتراب إجازة العشر الأواخر وعيد الفطر المبارك، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران المحلية والخارجية بشكل حاد، حيث اقتربت الأسعار من أرقام فلكية، وكأنها أشعلت مزاداً سعرياً بين شركات الطيران، وخاصة الوجهات الخليجية والعربية، لتصل نسبة الزيادة في أسعار التذاكر إلى أكثر من 50%، وقفزت بنسبة 100% في بعض الوجهات المحلية.