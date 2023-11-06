بالصور.. 75 من شركاء السياحة السعودية في سوق السفر العالمي بلندن.. هنا التفاصيل

افتتح معرض سوق السفر العالمي، والذي انطلق في مدينة لندن من 6-9 نوفمبر 2023 بمشاركة كبيرة للجناح السعودي الذي يضم 75 شريكًا يمثّل أهم الوجهات السياحية مثل العلا والدرعية والسودة وجدة التاريخية وشركات الطيران وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية، إضافة إلى عدد من شركاء منصة "نسك"، وبزيادة تعادل 48 ٪ مقارنة بالمشاركة السابقة.
ويتميز الجناح السعودي العام الحالي بالتفاعل الذي يظهر الحفاوة السعودية وثقافتها الأصيلة التي تقابل بها العالم، ويسلط الضوء على الوجهات الفريدة والتنوع الطبيعي.
وأكد أحمد الخطيب وزير السياحة أن السياحة السعودية تعزز حضورها اللافت والمميز في معرض سوق السفر العالمي في لندن برفقة أكثر من 75 شريكًا لمنظومة السياحة السعودية، للإسهام في تسليط الضوء على الوجهات والعروض والفعاليّات المتنوعة، وتأكيد ريادة المملكة في مجال السياحة المستدامة، للحفاظ على الكنوز السياحية للأجيال المقبلة.
وأشار فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة إلى أن "مشاركة المملكة هذا العام في سوق السفر العالمي لتؤكد لشركائنا التزامنا بتقديم كل ما هو جديد ونوعي، واليوم نأتي بأكبر عددٍ من الوجهات والمنتجات ومقدمي الخدمات؛ لجذب أعداد وشرائح أكبر من المسافرين الدوليين".
ولفت إلى أن "موسم الشتاء في السعودية هو الحدث الأكثر ثراءً وتنوعًا وإقبالاً، ويضم عددًا من الوجهات الفريدة حول المملكة، بأكثر من 11 ألف فعالية ونشاط وتجربة، ونتشرف بدعوة العالم أجمع لزيارة السعودية والاستمتاع بشتائها الفريد وتقويم فعاليّاتها النوعية والعالمية".