بالصور.. 75 من شركاء السياحة السعودية في سوق السفر العالمي بلندن.. هنا التفاصيل

وأشار فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة إلى أن "مشاركة المملكة هذا العام في سوق السفر العالمي لتؤكد لشركائنا التزامنا بتقديم كل ما هو جديد ونوعي، واليوم نأتي بأكبر عددٍ من الوجهات والمنتجات ومقدمي الخدمات؛ لجذب أعداد وشرائح أكبر من المسافرين الدوليين".