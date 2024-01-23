"العبيلان": المملكة أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم.. و83% من السعوديين يفضلون السياحة الفاخرة

جاء ذلك على هامش ملتقى السياحة السعودي 2024 وصدور تقرير اتجاهات السفر المحلي خلال عام 2023، والذي يعتمد على رؤى البيانات التي تم جمعها من جميع منصات الأفراد خلال عام 2023 أن أكثر من 40% من إجمالي حصة الحجوزات تأتي من قطاع السياحة المحلية، وأن 83% من المسافرين المحليين يفضلون خيارات الإقامة الفاخرة، ومع متوسط مدة الإقامة الذي يبلغ ليلتين، شهد العدد الإجمالي لليالي الغرف المحجوزة في الفنادق نمواً سنوياً بنسبة 22% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.