تقرير.. مبيعات تذاكر الطيران في السعودية تتجاوز 48 مليار ريال خلال 2023

كشف موقع "ايه في بانش" المتخصص في الطيران أن القيمة الإجمالية لمبيعات تذاكر الطيران للرحلات الدولية في السوق السعودية بلغت 37 مليار ريال سعودي بما يقارب 9.9 مليارات دولار خلال 2023، فيما بلغت مبيعات تذاكر طيران الرحلات الداخلية 11 مليار ريال سعودي فيما يقارب 2.86 مليار دولار.
وبحسب تلك الأرقام، فإن قطاع الطيران المدني يسهم بنحو 200 مليار ريال سعودي أو 53 مليار دولار في الاقتصاد السعودي منها 77 مليار ريال سعوي أو 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران و118 مليار ريال سعودي بما يلامس 32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني.
واستحوذت الخطوط السعودية على 41 % من إجمالي مبيعات تذاكر الرحلات الدولية البالغة 4.1 مليار دولار فيما جاءت شركة طيران ناس في المرتبة الثانية من حيث مبيعات تذاكر الرحلات الدولية بواقع 819 مليون دولار.
وجاءت طيران الإمارات في المركز الأول من رحلات الطيران الدولية في السوق السعودية بمبيعات 413 مليون دولار رغم أن رحلاتها للسعودية تتم عبر 4 مطارات فقط لكن أسعارها التنافسية وشبكة "الترانزيت" عبر مطار دبي يعدان السببين الرئيسين في حصولها على جزء من السوق السعودية.
وبلغت نسبة نمو أعداد المسافرين في السعودية 26 % بإجمالي عدد مسافرين 112 مليون مسافر خلال 2023 فيما حققت شركة طيران "فلاي دبي" 402 مليون دولار من مبيعات التذاكر في السوق السعودية.
وسجل مسار دبي - الرياض باتجاه واحد أكثر الرحلات الدولية بيعاً للتذاكر بقيمة 803 ملايين دولار تليها وجهة لندن - الرياض بقيمة 398 مليون دولار إضافة إلى وجهة دبي - جدة 367 مليون دولار.