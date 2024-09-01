تقرير.. مبيعات تذاكر الطيران في السعودية تتجاوز 48 مليار ريال خلال 2023

وبحسب تلك الأرقام، فإن قطاع الطيران المدني يسهم بنحو 200 مليار ريال سعودي أو 53 مليار دولار في الاقتصاد السعودي منها 77 مليار ريال سعوي أو 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران و118 مليار ريال سعودي بما يلامس 32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني.