867 راكبًا في الساعة بين مطاري الرياض وجدة.. والمركز 8 في الازدحام الجوي محليًّا

كشفت مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن المملكة العربية السعودية استحوذت على مسارين من أكثر 10 مسارات دولية ازدحامًا خلال شهر أغسطس 2022.
وفي هذا الإطار جاء خط القاهرة – جدة في المرتبة الثانية بـ313562 مقعدًا، بتراجع نسبته 3,6% بعدما كان احتلّ الصدارة في شهر يوليو الماضي، يليه خط دبي – الرياض بـ301568 مقعدًا، فيما احتلّ خط كوالالمبور – سنغافورة الصدارة بـ325530 مقعدًا.
وعلى صعيد الإنجازات المحلية استحوذت المملكة العربية السعودية على 4 من أكثر 10 مسارات ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس 2022.
وجاء خط القاهرة – جدة في الصدارة بـ313562 مقعدًا، تلاه خط دبي – الرياض بـ301568 مقعدًا، ثم خط دبي – جدة في المرتبة الخامسة بـ213520 مقعدًا، وخط القاهرة – الرياض في المرتبة السادسة بـ200428 مقعدًا.
إلى ذلك احتلّ خط جدة – الرياض المرتبة الثامنة بين أكثر المسارات الجوية المحلية ازدحامًا بـ645505 مقاعد؛ أي 21 ألف راكب في اليوم الواحد خلال شهر أغسطس، وبما يوازي 867 راكبًا في الساعة الواحدة بين المدينتين.