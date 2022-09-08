867 راكبًا في الساعة بين مطاري الرياض وجدة.. والمركز 8 في الازدحام الجوي محليًّا

وفي هذا الإطار جاء خط القاهرة – جدة في المرتبة الثانية بـ313562 مقعدًا، بتراجع نسبته 3,6% بعدما كان احتلّ الصدارة في شهر يوليو الماضي، يليه خط دبي – الرياض بـ301568 مقعدًا، فيما احتلّ خط كوالالمبور – سنغافورة الصدارة بـ325530 مقعدًا.