الخطيب: تأشيرة "الـ 96" ساعة تحول المملكة إلى وجهة سياحية بمستوى عالمي

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة أنه أصبح بإمكان السياح والزوار دخول المملكة لمدة 96 ساعة لأداء العمرة وعقد اجتماعات الأعمال وزيارة الأصدقاء، وذلك عبر تأشيرة المرور الجديدة والتي ستجعل السعودية وجهة سياحية بمستويات عالمية.
ولفت الوزير الخطيب في تغريدته على حساب وزارة السياحة إلى أن وزارته تتطلع إلى التعاون مع الخطوط السعودية وطيران ناس للترحيب بزوارنا لقضاء لحظات ممتعة بمملكتنا.
وكانت وزارة الخارجية أصدرت تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جوًا" إلكترونيًا بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليّات السياحية.