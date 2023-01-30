الخطيب: تأشيرة "الـ 96" ساعة تحول المملكة إلى وجهة سياحية بمستوى عالمي

وكانت وزارة الخارجية أصدرت تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جوًا" إلكترونيًا بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليّات السياحية.