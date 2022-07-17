للسعوديين المسافرين إلى أوروبا.. ابتعدوا عن هذه المطارات الأكثر فوضى وتأخيرًا وإلغاءً للرحلات

كشف تقرير إحصائي عن أسوأ 10 مطارات في أوروبا خلال هذا الشهر(شهر يوليو)، وربما يستمر إلى الشهر القادم (شهر أغسطس) من حيث تأجيل وتأخير الرحلات، حيث أعلن موقع بزنس إنسايدر المتخصص في شؤون المطارات أن الأزمات والمشاكل التي تواجه مختلف المطارات الأوروبية تسببت في تعطيل موسم الإجازات الذي تكثر فيه الرحلات لقضاء الإجازات.