للسعوديين المسافرين إلى أوروبا.. ابتعدوا عن هذه المطارات الأكثر فوضى وتأخيرًا وإلغاءً للرحلات

كشف تقرير إحصائي عن أسوأ 10 مطارات في أوروبا خلال هذا الشهر(شهر يوليو)، وربما يستمر إلى الشهر القادم (شهر أغسطس) من حيث تأجيل وتأخير الرحلات، حيث أعلن موقع بزنس إنسايدر المتخصص في شؤون المطارات أن الأزمات والمشاكل التي تواجه مختلف المطارات الأوروبية تسببت في تعطيل موسم الإجازات الذي تكثر فيه الرحلات لقضاء الإجازات.
ونبه المسافرين إلى هذه المطارات بمحاولة تغيير هذه المطارات إذا كان الحجز في هذا الشهر وربما الشهر القادم، بسبب طول مدة الانتظار والتأجيلات بسبب الإضرابات وتوقف العمال عن العمل، وخاصة عمال المناولات
وجاءت قائمة المطارات الأسوأ على النحو التالي، مع نسبة تأجيل الرحلات وإلغائها:
1- مطار بروكسل في بلجيكا 72% تأجيلاً و2.5% إلغاء.
2- مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا 68% تأجيلاً و7.8% إلغاء.
3- مطار آيندهوفن في هولندا 67% تأجيلاً و1.8% إلغاء.
4- مطار لوتن في العاصمة البريطانية لندن: 66% تأجيلاً و2.7% إلغاء.
5- مطار ليست فيرينس الدولي في العاصمة الهنغارية بودابست: 65% تأجيلاً و2.1% إلغاء.
6- مطار ليشبونة في البرتغال: 65% تأجيلاً و4.8% إلغاء.
7- مطار تشارلز ديغول في العاصمة الفرنسية باريس: 62% تأجيلاً و3.1% إلغاء.
8- مطار شيفول في العاصمة الهولندية أمستردام 61% تأجيلاً و5.2% إلغاء.
9- مطار كوت دازور في مدينة نيس الفرنسية 60% تأجيلاً و3.4% إلغاء.
10- مطار غاتويك في العاصمة البريطانية لندن 59% تأجيلاً و1.4% إلغاء.
ولم تتراجع الفوضى المتعلقة بالسفر التي تشهدها المطارات الأوروبية مع استمرار شركات الطيران والمطارات بمواجهة المزيد من المتاعب وسط تزايد أعداد المسافرين.
وجاءت هذه الأرقام من وكالة السفر عبر الإنترنت Hopper التي نشرت دراسة احتسبت النسب المئوية للتأجيل والإلغاء في المطارات الأوروبية في يوليو الحالي، وتغطي البيانات التي تم جمعها من دليل الطيران الرسمي ،OAG وهي مزودة تحليلات للطيران والرحلات الجوية.
ويعتمد التصنيف الوارد أعلاه على النسبة المئوية من عمليات التأجيل وليس عدد الأشخاص والمسافرين المتأثرين والمتضررين، علماً أن مطار هيثرو يضم عدداً أكبر من المسافرين المتضررين، لكن نسبة المتأثرين تبقى أقل لديه، وفقاً لما قاله ناطق باسم وكالة هوبر.