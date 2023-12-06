خطوط "لوت" البولندية تخصّص "59" ألف مقعد للرياض سنويًّا بدءًا من هذا التوقيت

أعلن برنامج الربط الجوي عن إطلاق مسار مباشر مع خطوط "لوت" الجوية البولندية، تستهدف إطلاق رحلات جوية تربط بين المملكة وبولندا لأول مرة، ويربط بين العاصمتين "وارسو، والرياض"، ومن المقرر أن تسيَّر الرحلات بدءًا من يونيو 2024.
وجاء الإعلان على هامش المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "ICAN2023" الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في مدينة الرياض، واستضافته الهيئة العامة للطيران المدني.
ويُمثّل هذا المسار، الذي أُطلق حديثًا، المسار الثاني عشر الذي يربط أوروبا بالمملكة العربية السعودية، ويعزّز من الاتصال بشرق أوروبا عبر "وارسو"، ومن المتوقّع أن يلبّي هذا المسار الطلب المتنامي على السفر الجوي من السوقين، بما يعزّز النمو السياحي، والعلاقات التجارية، والتبادل الثقافي بين البلدين.
ووفقًا لأرقام الرسمية فقد زاد عدد الركاب القادمين من بولندا إلى المملكة بنسبة قدرها "43%" خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وستُسيَّر ثلاث رحلات أسبوعية من وارسو إلى الرياض بإجمالي "156" رحلة سنويًّا ذهابًا وإيابًا تستوعب "58,968" مقعدًا على متن طائرات من طراز "بوينغ 787-8"
وأكد الرئيس التنفيذي لخطوط "لوت" الجوية البولندية "ميشال فيجول" أنه عند تخطيط شبكة مسارات الرحلات نحاول توفير مصدر إلهام لركابنا لاستكشاف العالم، وعليه يسرّنا فتح الباب أمام السياحة في المملكة العربية السعودية، وأن الرياض ستكون وجهة مثيرة لأولئك الذين يحبون استكشاف أماكن جديدة وغير متوقعة خلال أقل من 7 ساعات فقط على متن طائرة دريملاينر، سيكون بإمكان ركابنا اكتشاف الأماكن الجديدة الملهمة".
ويُعدّ التعاون بين برنامج الربط الجوي، وخطوط "لوت" الجوية البولندية، الشراكة الدولية الثالثة للبرنامج مع ناقل جوي عالمي؛ حيث تَعاون البرنامج مع خطوط "هاينان" الجوية الصينية في وقت سابق من هذا العام، وخطوط "ويز إير" في العام الماضي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات البرنامج المتمثلة في تعزيز الربط الجوي للمملكة، وتلبية الطلب المتزايد على السياحة الوافدة إليها.
يذكر أن برنامج الربط الجوي انطلق عام 2021 للإسهام في نموّ السياحة بالمملكة؛ من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران.