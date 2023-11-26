هيلتون في المرتبة الأولى كأفضل مكان للعمل في العالم وتدشن 50 فندقًا في المملكة

حصلت هيلتون على لقب "أفضل مكان عمل في العالم" لتكون بذلك أول شركة في قطاع الضيافة تتصدر القائمة، وجاء هذا اللقب من مجلة "فورتن" كما يمثل هذا التكريم تتويجًا لثماني مشاركات متتالية في قائمة "الأفضل في العالم". ومنذ مشاركة هيلتون في هذه القائمة في عام 2016، واصلت المجموعة التزامها ببناء ثقافة قوية لخلق مكان عمل شامل يوفر فرصًا قوية للنمو لأكثر من 460000 موظف حول العالم.