هيلتون في المرتبة الأولى كأفضل مكان للعمل في العالم وتدشن 50 فندقًا في المملكة

حصلت هيلتون على لقب "أفضل مكان عمل في العالم" لتكون بذلك أول شركة في قطاع الضيافة تتصدر القائمة، وجاء هذا اللقب من مجلة "فورتن" كما يمثل هذا التكريم تتويجًا لثماني مشاركات متتالية في قائمة "الأفضل في العالم". ومنذ مشاركة هيلتون في هذه القائمة في عام 2016، واصلت المجموعة التزامها ببناء ثقافة قوية لخلق مكان عمل شامل يوفر فرصًا قوية للنمو لأكثر من 460000 موظف حول العالم.
وكانت هيلتون قد أعلنت عن خططها لافتتاح أكثر من 50 فندقًا جديدًا في السعودية تحت مظلة 10 من علاماتها التجارية؛ مما يجعل المملكة أكبر سوق لفنادق هيلتون المقرر إنشاؤها على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورابع أكبر سوق على مستوى العالم.
وسرّعت هيلتون استراتيجيتها للنمو في السعودية خلال السنوات الأخيرة من خلال توقيع عدة اتفاقيات في سياق خططها لزيادة محفظتها إلى أكثر من 75 عقارًا تجاريًّا في جميع أنحاء المملكة، مستندة في ذلك إلى استمرار المملكة في المضي قدمًا لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح رائدة عالميًّا في مجال السفر والسياحة.
وتَمثلت أبرز الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها، في اتفاق يتيح دخول علامة فنادق ومنتجعات كونراد إلى قلب العاصمة مع فندق كونراد الرياض في ليسن فالي، المقرر افتتاحه عام 2025؛ فيما تُواصل هيلتون نموها في المدن الثانوية، مع تشييد فندقين في أبها، هما هيلتون ذا بوينت ريزيدنسز، وكانوبي باي هيلتون ذا بوينت، المقرر افتتاحهما عام 2026.
وتعمل هيلتون بشكل وثيق مع مطورين عقاريين وملاك متخصصين لتعزيز وجهات سفر للأعمال والترفيه في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك بالتزامن مع خططها لمضاعفة وجودها في المملكة بأكثر من أربع مرات خلال السنوات القليلة المقبلة.
يُذكر أن مجموعة هيلتون تدير حاليًا 16 فندقًا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك والدورف أستوريا جدة- قصر الشرق، وكونراد مكة، وفندق ومساكن هيلتون الرياض. وتخطط المجموعة لتشييد أكثر من 50 فندقًا خلال السنوات القادمة، بما في ذلك إدخال علامات تجارية جديدة مثل فنادق ومنتجعات إل إكس آر، وكانوبي باي هيلتون، وإمباسي سويتس باي هيلتون، وهامبتون باي هيلتون.