انطلاق فعاليات "منتدى تنمية رأس المال البشري" لقطاع الضيافة السعودية

دشّنت وزارة السياحة السعودية، اليوم، منتدى تنمية رأس المال البشري لقطاع الضيافة على هامش ملتقى التوظيف السياحي؛ لإتاحة الفرص لشباب المملكة لإيجاد وظائف مستدامة في قطاع السياحة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد الملتقى خلال يومي 22 - 23 مايو 2023م بفندق كروان بلازا الرياض - المدينة الرقمية، وعلى المنصة الافتراضية المخصصة للملتقى.
ويشمل الملتقى في يومه الثاني ورش عمل متخصصة تعقدها أبرز المؤسسات الأكاديمية السياحية المحلية والعالمية.
وتهدف ورش العمل إلى تدريب وبناء قدرات القوى العاملة السعودية الحالية والمستقبلية في مجال السياحة، بالإضافة إلى معالجة متطلبات المهارات والفجوات من خلال جهود التدريب والتعليم.
ويوفر الملتقى الكثير من الفرص الوظيفية للجنسين، فضلًا عن معالجة متطلبات المهارات والفجوات من خلال جهود التدريب والتعليم.
كما يوفر تدريب وبناء قدرات القوى العاملة السعودية الحالية والمستقبلية في مجال السياحة، من خلال ورش عمل متخصصة.
وتسعى وزارة السياحة إلى تحقيق عدد من المستهدفات ضمن خططها ورؤيتها؛ وهي: المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل.