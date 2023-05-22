انطلاق فعاليات "منتدى تنمية رأس المال البشري" لقطاع الضيافة السعودية

وتسعى وزارة السياحة إلى تحقيق عدد من المستهدفات ضمن خططها ورؤيتها؛ وهي: المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل.