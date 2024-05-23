"الخطيب" من عمان: المملكة تغير خريطة السياحة في العالم

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة، أن المملكة العربية السعودية تعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للسياحة بمنطقة الشرق الأوسط، على خطط التطوير والتحديث والاستثمار ليكون الشرق الأوسط في مكانته العالمية.
وأوضح "الخطيب" في مداخلته بمؤتمر الاستثمار في السياحة في سلطنة عُمان على هامش اجتماع لجنة الشرق الأوسط برئاسة الأردن، أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانات وموارد طبيعية كبيرة تمكنها من أن تكون من أهم الوجهات السياحية عالميًا، ويتوفر فيها كل ما يبحث عنه السائح العالمي.
وأشار "الخطيب" إلى أن "المملكة ستغيّر خريطة السياحة في العالم، والفرص والتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين ستجعل من القطاع السياحي أكثر جاذبية، ونمضي بشكل مميز في بناء القطاع".
ولفت "الخطيب" إلى أن دول المنطقة يتوفر فيها كل متطلبات الاستثمار الناجح في القطاع السياحي، منوهًا بأن دول المنطقة تمضي في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي، حيث شرعت في وضع الخطط والاستراتيجيات للاستفادة من القطاع الواعد.
وأردف وزير السياحة بأن المملكة العربية السعودية بدأت في تطوير القطاع السياحي، كونه جزءًا من رؤية المملكة 2030، حيث نجحت الجهود التطويرية في رفع مساهمة القطاع من نسبة 3 % من اقتصاد المملكة إلى نسبة 4.5 % بنهاية العام الماضي، وتستهدف الوصول بمساهمة القطاع إلى 10 % بحلول عام 2030م.