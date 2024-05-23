"الخطيب" من عمان: المملكة تغير خريطة السياحة في العالم

وأوضح "الخطيب" في مداخلته بمؤتمر الاستثمار في السياحة في سلطنة عُمان على هامش اجتماع لجنة الشرق الأوسط برئاسة الأردن، أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانات وموارد طبيعية كبيرة تمكنها من أن تكون من أهم الوجهات السياحية عالميًا، ويتوفر فيها كل ما يبحث عنه السائح العالمي.