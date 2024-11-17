بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.. "السياحة": إشغال الفنادق في الرياض تجاوز 95%

وتواصل وزارة السياحة جهودها، لزيادة أعداد المعروض من الغرف في مرافق الضيافة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدَّمة من قِبل هذه المرافق للسياح المحليين والوافدين، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.