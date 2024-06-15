فنادق القاهرة "كاملة العدد" وإقبال كبير من السعوديين في إجازة عيد الأضحى

شهدت فنادق القاهرة ذات الخمس نجوم اقبالاً ملحوظًا من السياح السعوديين الذين وفدوا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر حيث وصف أحد الخبراء حجم الحجوزات على القاهرة بالطفرة السياحية التي تشهدها القاهرة مما أدى إلى مضاعفة أعداد الحركة الوافدة من السوق العربية وخصوصًا السوق السعودي الضخم.
وفي هذا السياق، قال مدير السياحة بالشركة العربية لخدمات المسافرين توفيق أبو الوفا إن هناك طلبًا كبيرًا للحجوزات على القاهرة وخصوصًا فنادق الخمس نجوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بالقاهرة ونفاد الإمكانات المتاحة.
وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات بدوره إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من المملكة ودول الخليج خلال العام الحالي جيدة جدًا.. لافتًا إلى أنه بنهاية العام الحالي سيتجاوز أعداد العرب الذين زاروا مصر خلال هذا العام حاجز الـمليوني سائح، وذلك وفقًا لمعدلات الحركة منذ بداية العام الحالي. موضحًا أن تلك الأعداد أعلى من نظيرتها خلال العامين الماضيين.
وأضاف أحد المسؤولين السياحيين في مصر أن السياح السعوديين جاءوا في المركز الأول عربيًا في القدوم لمصر فيما يتنافس كل من سياح ليبيا والإمارات على المركز الثاني وسط وجود جيد من سياح الكويت والبحرين، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من دول المغرب العربي لم تصل إلى التنافس القوي.
وأشار إلى أن السياحة العربية مهمة جدًا لمصر حيث إن السياح العرب من ذوى الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامتهم بمصر أعلى من نظرائهم الأوروبيين، فضلاً عن أنهم يكررون زيارتهم لمصر أكثر من مرة في العام.
وتابع: تشابه العادات والتقاليد ووحدة اللغة يجعلان المقصد السياحي المصري دائمًا أحد أهم المقاصد التي يحرص العرب على زيارتها.
وكان رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية عمرو القاضي قد شدد على العمل المتواصل لمضاعفة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال السنوات المقبلة وذلك من خلال القيام بالعديد من الإجراءات لعل أهمها تحسين الخدمات المقدمة للسياح العرب بالفنادق وعدم مغالاة الفنادق في أسعار الغرف المبيعة ولاسيما فنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، إضافة إلى العمل على توفير وسائل الراحة والرفاهية التي يفضلها السائح العربي.
يُذكر أن نسب إشغال العديد من فنادق القاهرة الكبرى ولاسيما الموجودة بكورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وصلت إلى نحو 100 % مما أدى إلى تعليق لافتة كامل العدد، حيث تحتل مدينة القاهرة المركز الأول كأكثر المدن السياحية المصرية التي يقصدها السياح العرب يليها شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي قد تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى منطقة جذب للسياح العرب ولاسيما من السعوديين والإماراتيين.
يأتي هذا وسط توقعات أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل ولاسيما خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وهى الأشهر التي تكون بها إجازات منتصف العام الدراسي بالدول العربية.