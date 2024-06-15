فنادق القاهرة "كاملة العدد" وإقبال كبير من السعوديين في إجازة عيد الأضحى

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات بدوره إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من المملكة ودول الخليج خلال العام الحالي جيدة جدًا.. لافتًا إلى أنه بنهاية العام الحالي سيتجاوز أعداد العرب الذين زاروا مصر خلال هذا العام حاجز الـمليوني سائح، وذلك وفقًا لمعدلات الحركة منذ بداية العام الحالي. موضحًا أن تلك الأعداد أعلى من نظيرتها خلال العامين الماضيين.