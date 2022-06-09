10 صور مذهلة لـ"جنيف" مدينة القلوب الساحرة التي لا تقاوم... هنا التفاصيل

ويوجد متحف الفن والتاريخ مليء بالعناصر القديمة والتحف المثيرة للاهتمام، يعد متحف الفن والتاريخ مكانًا رائعًا للزيارة، يقع في مبنى جميل في وسط المدينة، وهو أكبر متحف فني في سويسرا، تعتبر أقسام الفنون الجميلة والآثار من بين العديد من المعالم البارزة.