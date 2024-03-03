سياحة وتراث في رمضان... "درايش" يزين شاشة التلفزيون السعودي بأحدث البرامج

تتزين شاشة التلفزيون السعودي بأحدث برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهو برنامج المسابقات "درايش" يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، ويبث على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون السعودي، حيث يحتوي على أسئلة تتمحور حول مناطق ومدن وتراث وتاريخ المملكة.
ويهدف البرنامج إلى زيادة وعي المشاهدين وتحفيزهم للتعرف على تاريخ وتراث مختلف مناطق المملكة، تقدمه المذيعة السعودية ريم عبدالله، في تجربة وتحدٍ جديد من خلال التقديم التلفزيوني، حيث إنها المرة الأولى التي تطل على المشاهدين كمذيعة وكل حلقة تكون مخّصصة لمنطقة من مناطق السعودية الـ 13.
ويتألف البرنامج من ٣ فقرات رئيسية، حيث تشمل كل حلقة مكالمات هاتفية مباشرة مع الجمهور المشاهد، على الهواء، بشكل تفاعلي جذاب ومشوق للمشاهدين، مما يشجعهم على المشاركة والتفاعل مع الأسئلة والمحتوى المقدم مباشرة.
وتشمل كل حلقة جوائز قيمة وشيقة مخبأة خلف درايش في جدار الثراء، حيث إن الفقرة الأولى - التاريخ والجغرافيا والبيئة الطبيعية للمنطقة: في هذا القسم، سيتم استعراض التاريخ الفني والمعالم، الجغرافية والسياحية لمنطقة معينة في المملكة، بالإضافة إلى استكشاف البيئة الطبيعية المتنوعة التي تمّيزها.
ومن أبرز الحلقات المقترحة خلال البرنامج حلقة نموذجية عن منطقة "عسير"، التي تعد إحدى الوجهات السياحية في المملكة، حيث تبدأ الحلقة بالشخصية المساعدة من خلال الوقوف أمام لوحة ثلاثية الأبعاد، عليها خريطة المملكة تختار الشخصية المساعدة المنطقة التي سيسلط الضوء عليها في هذه الحلقة، ثم تقوم بإزالة اللوحة، لتظهر المذيعة على الكاميرا، وتبدأ المذيعة الترحيب بالمشاهدين وتقديم تحية رمضانية، ثم تقدم نظرة عامة موجزة عن المملكة العربية السعودية ومناطقها. ثم تعِّرف المذيعة المشاهدين على المنطقة التي ستكون موضوع هذه الحلقة، وهي منطقة عسير على سبيل المثال.
وتبدأ المذيعة، في تقديم نبذة ونظرة موجزة عن تاريخ عسير وجغرافيتها وتقاليدها، ويظهر على الشاشة لقطات سريعة تستعرض جمال المناظر، الطبيعية والعناصر الثقافية في منطقة عسير، ثم تستقبل المذيعة اتصالات من قبل المشاهدين، حيث تطرح عليهم أسئلة متعلقة بمنطقة عسير وتاريخها وتقاليدها.
كما تقوم المذيعة بتسليط الضوء على إحدى الحرف اليدوية من منطقة عسير، مثل فن النسيج، حيث تبدأ المذيعة بتقديم معلومات شاملة عن فن النسيج التقليدي في منطقة عسير، مشيرة إلى التقاليد والمهارات التي تميزه، ثم يظهر في الأستديو على الهواء مباشرة، أحد أصحاب الحرف اليدوية، حيث يقوم باستعراض إحدى أعماله على قطعة من النسيج، مما يسمح للجمهور برؤية مراحل صناعة النسيج والمهارات المتقنة التي تتطلبها، وسيكون هناك مشاركة من قبل الحرفي للمشاهدين بالمزيد من المعلومات عن تاريخ فن النسيج في عسير والتفاصيل الفنية التي تجعله فًنًا فريدًا وبارزًا، ثم تستقبل المذيعة اتصالات من المشاهدين، حيث تطرح عليهم أسئلة حول الحرف في منطقة عسير.
وينتقل المشاركون الذين يقدمون إجابات صحيحة إلى جدار الثراء للتفاعل مع الشخصية المساعدة وتحديد ماذا ستكون جوائزهم، وستكون هناك حلقات متنوعة وعديدة، جميعها يدور حول حضارة وتراث وتقاليد المملكة العربية السعودية، وتاريخها وثقافتها، وهو ما يجعل المشاهد والأجيال الجديدة في المملكة التعرف بشكل أكبر على تاريخ وثقافة وتراث وطنهم.