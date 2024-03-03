سياحة وتراث في رمضان... "درايش" يزين شاشة التلفزيون السعودي بأحدث البرامج

كما تقوم المذيعة بتسليط الضوء على إحدى الحرف اليدوية من منطقة عسير، مثل فن النسيج، حيث تبدأ المذيعة بتقديم معلومات شاملة عن فن النسيج التقليدي في منطقة عسير، مشيرة إلى التقاليد والمهارات التي تميزه، ثم يظهر في الأستديو على الهواء مباشرة، أحد أصحاب الحرف اليدوية، حيث يقوم باستعراض إحدى أعماله على قطعة من النسيج، مما يسمح للجمهور برؤية مراحل صناعة النسيج والمهارات المتقنة التي تتطلبها، وسيكون هناك مشاركة من قبل الحرفي للمشاهدين بالمزيد من المعلومات عن تاريخ فن النسيج في عسير والتفاصيل الفنية التي تجعله فًنًا فريدًا وبارزًا، ثم تستقبل المذيعة اتصالات من المشاهدين، حيث تطرح عليهم أسئلة حول الحرف في منطقة عسير.