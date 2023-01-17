من أهم طرق الحج والتجارة.. "شتاء درب زبيدة" يوجِّه البوصلة لـ"لينة التاريخية"

وحرصت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، على أن تسلط الضوء والأنظار حول تاريخ المنطقة، وإحياء الدرب تاريخيًا وثقافيًا داخل منطقة "لينة"والمناطق المحيطة بها؛ لتصبح على خريطة السياحة المحلية والعالمية، ولاسيما أنها تزخر بالعديد من الآثار والقصور والأسواق، ويمر من خلالها درب زبيدة الشهير والتاريخي.