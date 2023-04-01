العالم يحتفل بعبقري "الهياكل المعدنية" مصمم برج إيفل وتمثال الحرية

ويحتفل العالم بمرور 100سنة على وفاة مؤسس برج إيفل الذي يحمل اسمه في قلب باريس، وهو الأطول في العالم في ذلك الوقت، ويحتفل العالم والفرنسيون بفعاليات متنوعة بين مايو ونوفمبر 2023 في باريس ويظهر "عالم غوستاف إيفل" ليحكي قصة بناء البرج افتراضيًا، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 134 عامًا على افتتاحه في باريس في احتفال ترأسه مصمم البرج جوستاف إيفل وحضره رئيس الوزراء الفرنسي بيير تيرارد ومجموعة من كبار الشخصيات و200 عامل