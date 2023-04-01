العالم يحتفل بعبقري "الهياكل المعدنية" مصمم برج إيفل وتمثال الحرية

وصفه الخبراء بعبقري الهياكل المعدنية في العالم إنه المهندس الفرنسي "جوستاف إيفل"، صاحب برج إيفل الشهير بباريس وتمثال الحرية بالولايات المتحدة، وجسر أبو العلا بمصر، وهو أحد الجسور التي أنشئت في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني لربط حي الزمالك بحي بولاق أبو العلا، وقد تم افتتاحه في عام 1912.
ويحتفل العالم بمرور 100سنة على وفاة مؤسس برج إيفل الذي يحمل اسمه في قلب باريس، وهو الأطول في العالم في ذلك الوقت، ويحتفل العالم والفرنسيون بفعاليات متنوعة بين مايو ونوفمبر 2023 في باريس ويظهر "عالم غوستاف إيفل" ليحكي قصة بناء البرج افتراضيًا، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 134 عامًا على افتتاحه في باريس في احتفال ترأسه مصمم البرج جوستاف إيفل وحضره رئيس الوزراء الفرنسي بيير تيرارد ومجموعة من كبار الشخصيات و200 عامل
بناء، وقديمًا كان مسموحاً للعامة فقط باستخدام الدرج حتى الدور الثاني في البرج الشهير، وعلى ذلك فبلوغ القمة يتم عن طريق استخدام أحد المصاعد الموجودة في هذا الدور، يقوم هذان المصعدان بحوالي 100 رحلة يومياً من وإلى القمة، أي بمعدل رحلة كل 8 دقائق تقريباً.
وأنشأ "إيفل" مئات الهياكل من تصميمه، من بينها العنصر الإنشائي لتمثال الحرية الشهير في نيويورك، وجسر بورتو فوق نهر دويرو، ومحطة قطار بودابست، إضافة إلى جسور في الصين وفيتنام وبوليفيا.