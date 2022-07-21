المرجان.. "أيقونة" ترفيهية في الدمام لا يعرفها الكثيرون.. هنا التفاصيل

ويقع وسط جزيرة المرجان برج "ملوية" الحلزوني، ويصل طوله إلى 30 مترًا؛ لمشاهدة مياه الخليج العربي، وتنتشر المقاهي والفنادق في الكورنيش المحيط بالجزيرة، وتوجد حديقة الحيوانات، وتضم أنواعًا من الحيوانات والطيور وقرية الدلفين، التي تتيح الفرصة لهم لمشاهدة أروع عروض الدلافين المائية المبهرة ورحلات القوارب، وتتميز الجزيرة بشكل لافت بمسطحاتها وأشجارها الخضراء.