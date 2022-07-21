المرجان.. "أيقونة" ترفيهية في الدمام لا يعرفها الكثيرون.. هنا التفاصيل

واحدة من أهم المعالم السياحية في مدينة الدمام، فهي أيقونة سياحية ومعمارية أُنشئت على ضفاف مياه الخليج العربي، وهي مشروع سياحي ترفيهي تعتبر نقطة جذب لعدد كبير من زوار المملكة والمنطقة الشرقية.
إنها "جزيرة المرجان" في المنطقة الشرقية، وهي إحدى أجمل الوجهات السياحية في السعودية التي يقصدها زوار المنطقة، وشُيِّدت عام 1991 في مدينة الدمام على مساحة 53 ألف متر مربع.
وتمثل جزيرة المرجان اليوم واحدة من أهم المعالم السياحية في المنطقة الشرقية، وأصبحت مركزاً لاستقطاب السياح والزوار، وتحولت الجزيرة إلى معلمٍ حضاري وصرحٍ يقف شامخاً.
ويقع وسط جزيرة المرجان برج "ملوية" الحلزوني، ويصل طوله إلى 30 مترًا؛ لمشاهدة مياه الخليج العربي، وتنتشر المقاهي والفنادق في الكورنيش المحيط بالجزيرة، وتوجد حديقة الحيوانات، وتضم أنواعًا من الحيوانات والطيور وقرية الدلفين، التي تتيح الفرصة لهم لمشاهدة أروع عروض الدلافين المائية المبهرة ورحلات القوارب، وتتميز الجزيرة بشكل لافت بمسطحاتها وأشجارها الخضراء.