سياحة اليخوت والكروز تتصدر مناقشات وزيري النقل السعودي والمصري .. وهذه أبرز النتائج

وفيما يتعلق بالنقل البري، طلب وزير النقل كامل الوزير من نظيره السعودي تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50 % وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال لتنشيط حركة التجارة بين البلدين، وكذلك تنسيق الجهود لتنظيم حركة السيارات السعودية لخدمة حركة السياحة الترفيهية وتسهيل حركة السيارات المصرية لخدمة السياحة الدينية وخصوصًا بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا للسير على الطرق.