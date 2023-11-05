سياحة اليخوت والكروز تتصدر مناقشات وزيري النقل السعودي والمصري .. وهذه أبرز النتائج

التقى وزير النقل السعودي صالح الجاسر، مع نظيره المصري كامل الوزير، وناقشا التعاون بين البلدين في قطاع النقل البحري وخصوصًا في مجال سياحة اليخوت وسفن الكروز.
وفي التفاصيل، بحث الوزيران أيضًا التكامل بين الموانئ المصرية والسعودية على البحر الأحمر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وخصوصًا التجارة بين صعيد مصر وشرق العوينات إلى دول الخليج وجنوب السعودية.
وجاءت مباحثات الوزيرين، خلال فعاليّات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات.
وفيما يتعلق بالنقل البري، طلب وزير النقل كامل الوزير من نظيره السعودي تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50 % وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال لتنشيط حركة التجارة بين البلدين، وكذلك تنسيق الجهود لتنظيم حركة السيارات السعودية لخدمة حركة السياحة الترفيهية وتسهيل حركة السيارات المصرية لخدمة السياحة الدينية وخصوصًا بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا للسير على الطرق.