الأغلبية بتأشيرة زيارة.. رقم قياسي في الهجرة إلى بريطانيا في عام 2023

أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة سجل رقمًا قياسيًا جديدًا فاق التوقعات السابقة حيث تشير التقديرات إلى أنه حتى ديسمبر 2022 وصل صافي الهجرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 745 ألف شخص.
وكانت التقديرات السابقة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 تبلغ 606 آلاف شخص لكن مكتب الإحصاء الوطني عدل منذ ذلك الحين هذا الرقم صعودًا في ضوء "الأنماط غير المتوقعة" في سلوك المهاجرين.
وأشارت ماجي مورجان من مكتب الإحصاء الوطني إلى "أن أحدث إحصاءات الهجرة لدينا دائمًا ما تكون مؤقتة وتدعمها افتراضات حول ما إذا كنا نعتقد أن الأشخاص سيبقون لمدة 12 شهرًا أو أكثر".
وبيّنت الأرقام الجديدة أن ما مجموعه 1.18 مليون شخص قد وصلوا إلى المملكة المتحدة في العام المنتهي في يونيو الماضي بينما من المرجح أن يكون 508 آلاف شخص قد غادروا مما يجعل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة عند 672 ألف شخص مع تقديرات أنهم يحملون تأشيرة زيارة للمملكة المتحدة.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الوافدين إلى المملكة المتحدة كانوا من خارج الاتحاد الأوروبي وعددهم 968 ألفًا، يليهم 129 ألفًا من الاتحاد الأوروبي و84 ألفًا من البريطانيين.