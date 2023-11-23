الأغلبية بتأشيرة زيارة.. رقم قياسي في الهجرة إلى بريطانيا في عام 2023

وبيّنت الأرقام الجديدة أن ما مجموعه 1.18 مليون شخص قد وصلوا إلى المملكة المتحدة في العام المنتهي في يونيو الماضي بينما من المرجح أن يكون 508 آلاف شخص قد غادروا مما يجعل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة عند 672 ألف شخص مع تقديرات أنهم يحملون تأشيرة زيارة للمملكة المتحدة.