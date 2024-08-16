تونس.. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بمشاركة 51 دولة

أُقيم في الجمهورية التونسية، بساحة المدن المتوأمة بوجعفر سوسة، الحفل الترويجي للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته الرابعة، الذي يُعدُّ حدثًا ثقافيًّا عربيًّا بارزًا.
وسيستمر المهرجان من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2024.
وشهد الحفل مشاركة واسعة من 51 دولة، وتميَّز بحضور جماهيري كبير، واهتمام واسع من وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ وهو ما يعكس أهمية الحدث، ودوره في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال الأعمال التوعوية.
وخلال الفعالية تم إعلان الفيديوهات المختارة من قِبل لجنة الفرز للمسابقتَيْن: الوطنية "استهلك تونسي"، والدولية "المواطنة والتنمية المستدامة".
وتميزت هذه الفيديوهات بالإبداع والابتكار في تناول قضايا التوعية المحلية والتنمية المستدامة؛ ما يعكس وعي المشاركين بأهمية هذه المواضيع.
وقد شهدت الدورة الرابعة للمهرجان تسجيل 573 طلب مشاركة في كلتا المسابقتين؛ ما يعكس الاهتمام الكبير والمشاركة الواسعة في هذا الحدث الدولي.
واستقبل المهرجان 167 فيديو توعويًّا من 34 دولة، وتم اختيار 88 فيديو من 20 دولة بعد استيفائها شروط وأحكام المشاركة.
وقد لاحظت لجنة الفرز الأولي تحسنًا ملحوظًا وتطورًا في المحتوى والأفكار المتجددة مقارنة بالدورات السابقة.
ومن بين المشاركات تلقت المسابقة الدولية 238 عملا ًتونسيًّا، بينما تلقت مسابقة "استهلك تونسي" 25 عملاً.
وبرزت الجزائر بمشاركة 82 عملاً، والمغرب بـ 39 عملاً.
أما العراق فقد سجل 32 مشاركة، والهند 10 مشاركات.
وشاركت مصر بـ59 عملًا، وفلسطين بـ3 أعمال، تم قبولها جميعًا.
وإضافة إلى ذلك، قُبلت أعمال من دول أخرى، مثل فرنسا، الأردن، الصين، سوريا، عُمان، إيران، لبنان، إيطاليا، اليمن وباكستان. كما تم تسجيل مشاركة واحدة من هولندا.
وخلال الحفل تم تكليف رئيس وأعضاء لجنة التحكيم الدولية من قِبل المدير المؤسس السيد وليد بن حسن، ومدير الدورة الرابعة السيد أيمن دردوري.
وتتولى اللجنة مهمة تقييم الفيديوهات المشاركة، وتحديد الفائزين في المهرجان.
وأعضاء لجنة التحكيم هم: الممثل القدير صلاح الدين مصدق من تونس (رئيس اللجنة)، الممثلة جميلة المبروك من ليبيا، الدكتور السينمائي دليل بلخوذير من الجزائر، الناقد والمؤلف المسرحي خالد سليمان من مصر والمخرج الشاب نصر الدين رقم من تونس.
وأعرب رئيس لجنة التحكيم، الممثل صلاح الدین مصدق، عن سعادته بالمستوى الرفيع للأعمال المشاركة، مشيرًا إلى أن اختيار الفائزين سیكون صعبًا نظرًا لجودة الفیدیوهات المقدمة.
واختُتم الحفل بأجواء احتفالية، ووعود بمزيد من الفعاليات المشوقة في الأيام القادمة للمهرجان.