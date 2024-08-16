تونس.. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بمشاركة 51 دولة

وإضافة إلى ذلك، قُبلت أعمال من دول أخرى، مثل فرنسا، الأردن، الصين، سوريا، عُمان، إيران، لبنان، إيطاليا، اليمن وباكستان. كما تم تسجيل مشاركة واحدة من هولندا.