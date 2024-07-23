يُقام في لندن.. مبيعات هائلة لـ"بوينج" الأمريكية في أكبر معارض الطيران على مستوى العالم

تصدرت شركة بوينج الأمريكية مبيعات اليوم الأول في معرض فارنبورو الدولي للطيران من حيث عقد الصفقات، حيث حققت ما يقدر بنحو 12.6 مليار دولار من مبيعات الطائرات في أكبر حدث لصناعة الطيران لهذا العام.