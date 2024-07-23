يُقام في لندن.. مبيعات هائلة لـ"بوينج" الأمريكية في أكبر معارض الطيران على مستوى العالم

تصدرت شركة بوينج الأمريكية مبيعات اليوم الأول في معرض فارنبورو الدولي للطيران من حيث عقد الصفقات، حيث حققت ما يقدر بنحو 12.6 مليار دولار من مبيعات الطائرات في أكبر حدث لصناعة الطيران لهذا العام.
وتصدرت شركة الخطوط الجوية الكورية قائمة شركة بوينغ يوم أمس بطلب شراء 20 طائرة من طراز 777-9 و20 طائرة من طراز 787-10 دريملاينر، بالإضافة إلى خيارات لشراء 10 طائرات أخرى من أكبر طراز 787.
وحصلت شركة إيرباص على عقد بـ 7.4 مليارات دولار لصناعة وتوريد 20 طائرة من طراز A330neo لشركة VietJet للطيران.
ويعد معرض «فارنبورو»، الذي يُقام كل عامين، فرصة لشركات الفضاء لعرض أحدث تطوراتها التكنولوجية وللصانعين للترويج لسلسلة من الطلبات على طائرات الركاب والبضائع والطائرات العسكرية الجديدة.
وتوقع المنظمون حضور نحو 100 ألف زائر من 42 دولة في الفعالية التي تُقام خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو الحالي، في المملكة المتحدة.