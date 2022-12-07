في يومه العالمي.. 88 عامًا على إنشاء هيئة الطيران المدني السعودي

تحتفل منظمة الطيران المدني الدولي سنويًا باليوم العالمي للطيران المدني، والذي بدأ الاحتفال به منذ 7 ديسمبر 1994، ويوافق الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي الذي تم عقدها في شيكاغو عام 1944م لإرساء التعاون في مجال النقل الجوي بين الدول.
ويهدف الاحتفال إلى التعرف على أهمية الطيران، وخصوصًا النقل الجوي الدولي، ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم. كما يساعد على تعزيز الوعي لأهمية الطيران الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول، ودور منظمة الطيران الدولي في مساعدة الدول على التعاون وإدراك أهمية شبكات النقل السريع لخدمة البشرية جمعاء.
وأنشأت المملكة الهيئة العامة للطيران المدني كمؤسسة وطنية من المملكة العربية السعودية عام 1354هـ الموافق 1934م، وحصلت على أول طائرة مدنية في عام 1364هـ الموافق 1945م، وكانت من طراز (دي سي 3 داكوتا)، وأُضيفت إليها فيما بعد طائرتان من الطراز نفسه، وصدر أول نظام للطيران المدني في عام 1372هـ الموافق 1953م، وفي عام 1397هـ الموافق 1977م تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني ليمر 88 عامًا على إنشاء الهيئة.
اجتمع 44 مندوبًا دوليًا من 54 دولة في القاعة الكبرى لفندق ستيفنز في شيكاغو بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذه المناسبة، قام المشتركون بإعداد وتوقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي تعرف عمومًا باسم اتفاقية شيكاغو، وهي الاتفاقية الدولية المميزة التي سمحت منذ ذلك الوقت للشبكة العالمية للطيران المدني بأن تتطور في ظل السلام وبشكل يعود بالنفع على جميع الشعوب والأمم في العالم.