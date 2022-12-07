في يومه العالمي.. 88 عامًا على إنشاء هيئة الطيران المدني السعودي

وأنشأت المملكة الهيئة العامة للطيران المدني كمؤسسة وطنية من المملكة العربية السعودية عام 1354هـ الموافق 1934م، وحصلت على أول طائرة مدنية في عام 1364هـ الموافق 1945م، وكانت من طراز (دي سي 3 داكوتا)، وأُضيفت إليها فيما بعد طائرتان من الطراز نفسه، وصدر أول نظام للطيران المدني في عام 1372هـ الموافق 1953م، وفي عام 1397هـ الموافق 1977م تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني ليمر 88 عامًا على إنشاء الهيئة.