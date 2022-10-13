4 مدن بالشرق الأوسط الأكثر استقبالاً لمشجعي كأس العالم... منها 2 سعوديتان

سجلت حجوزات الطيران إلى قطر من دول مجلس التعاون لدول الخليج ارتفاعًا غير مسبوق، لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم، وخاصة من دبي وأبوظبي والدمام والرياض، بعد أن قدمت الدول تسهيلات لاستقبال المشجعين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية عمر العلي أنه مع ارتفاع الطلب بشكل خاص من الإمارات والسعودية، وهم الأكثر استعدادًا وترتيبًا لاستقبال جموع المشجعين الذين لا تتوافر لهم أماكن الإقامة في الدوحة والمدن القطرية الأخرى.
ولفت العلي أن حجوزات الرحلات الجوية إلى قطر من الإمارات العربية المتحدة وتسع دول أخرى، زادت عشرة أضعاف وفق دراسة مجموعة تحليل السفر"Keys Forward".
وأوضح أن التشغيل الجوي بين دبي والدوحة ارتفع إلى 54 رحلة يومًيا، فيما كان سابقًا 6 رحلات فقط. وقد ارتفع عدد الزوار الذين سيقضون ليلتين على الأقل في قطر، ثم ليلتين على الأقل في دولة خليجية أخرى ست عشرة مرة، فيما يشكل السياح الأميركيون 26٪ من هؤلاء الزوار، ويأتي الكنديون في المرتبة الثانية بنسبة 10٪، والبريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة 9٪.
وأكد أن دبي هي المستفيد الأكبر من هذا الاتجاه حتى الآن، حيث استحوذت على 65٪ من الزيارات اللاحقة، فيما أعلن منظمو كأس العالم في قطر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حجز 80٪ من الغرف المتاحة للاعبين والضيوف والمسؤولين خلال البطولة، ومن المتوقع أن يتخلى "FIFA" عن غرف لن يحتاج إليها لتضاف إلى المتاح في السوق خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، تضم دبي 115 ألف غرفة فندقية و25 ألف شقة للإيجار، وتضم أبوظبي 27146 غرفة فندقية و5672 شقة فندقية، فيما تضم الدمام 140 فندقًا، و25 من مجموعات الشقق الفندقية، وتضم العاصمة السعودية الرياض أكثر من 115 فندقًا مصنفًا، وبلغت الوحدات السكنية المفروشة 1292 وحدة.