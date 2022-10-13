4 مدن بالشرق الأوسط الأكثر استقبالاً لمشجعي كأس العالم... منها 2 سعوديتان

وأوضح أن التشغيل الجوي بين دبي والدوحة ارتفع إلى 54 رحلة يومًيا، فيما كان سابقًا 6 رحلات فقط. وقد ارتفع عدد الزوار الذين سيقضون ليلتين على الأقل في قطر، ثم ليلتين على الأقل في دولة خليجية أخرى ست عشرة مرة، فيما يشكل السياح الأميركيون 26٪ من هؤلاء الزوار، ويأتي الكنديون في المرتبة الثانية بنسبة 10٪، والبريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة 9٪.