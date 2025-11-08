"مصر للطيران" توضّح أسباب تأخير رحلتها من المدينة المنورة إلى القاهرة خمس ساعات

وأضافت أن فريق الصيانة الفني أنهى أعمال الإصلاح في تمام الساعة 06:05 صباحًا، لتُستكمل بعدها إجراءات تجهيز الطائرة، قبل أن تقلع الرحلة في الساعة 07:30 صباحًا بتأخير بلغ نحو خمس ساعات، مؤكدة أن الخلل الفني عولج وفقًا للإجراءات الدولية المعتمدة لضمان أعلى معايير الأمان.