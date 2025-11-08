"مصر للطيران" توضّح أسباب تأخير رحلتها من المدينة المنورة إلى القاهرة خمس ساعات

أوضحت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، تفاصيل تأخير رحلتها رقم MS676 القادمة من المدينة المنورة إلى القاهرة يوم 6 نوفمبر 2025، وذلك بعد تداول أنباء عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول الحادثة.
وأكدت الشركة في بيانها أن التأخير جاء نتيجة عطل فني مفاجئ تم اكتشافه خلال مرحلة الاستعداد للإقلاع من مطار المدينة المنورة، وهو ما استدعى تأجيل الرحلة مؤقتًا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وضمان صلاحية الطائرة وسلامتها التشغيلية قبل الإقلاع.
وأضافت أن فريق الصيانة الفني أنهى أعمال الإصلاح في تمام الساعة 06:05 صباحًا، لتُستكمل بعدها إجراءات تجهيز الطائرة، قبل أن تقلع الرحلة في الساعة 07:30 صباحًا بتأخير بلغ نحو خمس ساعات، مؤكدة أن الخلل الفني عولج وفقًا للإجراءات الدولية المعتمدة لضمان أعلى معايير الأمان.
وخلال فترة التأجيل، أوضحت الشركة أنه تم التنسيق مع سلطات مطار المدينة المنورة لتقديم الخدمات اللازمة للركاب، شملت توفير الوجبات والمشروبات المناسبة، وتخصيص صالات استراحة لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء تحالف ستار العالمي، مع الإعلان الدوري عن مستجدات الرحلة وسبب التأخير بكل شفافية.
وبيّنت مصر للطيران أن مدير محطتها في المدينة المنورة وفريق العمل الميداني تابعوا الموقف لحظة بلحظة وحرصوا على تقديم الدعم والمساندة للركاب حتى موعد الإقلاع.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تلتزم التزامًا كاملاً بمعايير السلامة والتشغيل الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) واتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا).