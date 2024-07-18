لأغراض الحج والعمرة.. نصف زوار السعودية في 2023 من 5 دول فقط

وبحسب مؤشرات وزارة السياحة، كان 42% من عدد الزوار القادمين للمملكة في 2023 لأغراض الحج والعمرة، وتشمل زوار المبيت لأغراض الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة، مقابل 23%؜ للترفيه وقضاء العطلات ويتضمن ذلك الاستجمام والتسوق والرياضة، و23% ؜أيضًا لزيارة الأصدقاء والأقارب، إضافة إلى قدوم 7%؜ لأغراض الأعمال، و6%؜ لأغراض أخرى.