لأغراض الحج والعمرة.. نصف زوار السعودية في 2023 من 5 دول فقط

كشف التقرير السنوي لوزارة السياحة السعودية عن تحقيق السياحة الوافدة أرقامًا غير مسبوقة في عام 2023؛ مع ارتفاع عدد السياح والزوار الأجانب بنسبة 65% ليصل عددهم إلى 27.4 مليون سائح.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة الوافدة بالمملكة، بحسب التقرير 141.2 مليار ريال (37.65 مليار دولار)، محققة نسبة نمو بلغت 44% مقارنة مع 2022.
واستقبلت المملكة أكثر زوارها من البحرين في 2023 بإجمالي 3.4 ملايين زائر، تليها مصر بواقع 2.6 مليون سائح ثم باكستان بـ 2.5 مليون سائح والكويت بإجمالي 2.3 مليون زائر، ثم إندونيسيا بواقع 1.8 مليون سائح.
وبحسب مؤشرات وزارة السياحة، كان 42% من عدد الزوار القادمين للمملكة في 2023 لأغراض الحج والعمرة، وتشمل زوار المبيت لأغراض الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة، مقابل 23% للترفيه وقضاء العطلات ويتضمن ذلك الاستجمام والتسوق والرياضة، و23% أيضًا لزيارة الأصدقاء والأقارب، إضافة إلى قدوم 7% لأغراض الأعمال، و6% لأغراض أخرى.
وأظهرت مؤشرات السياحة الوافدة بالمملكة لعام 2023 أن عدد ليالي الإقامة بلغ 432.3 مليون ليلة، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة 15.8 ليلة، بينما قضى 44% من السياح ما بين 8 إلى 14 ليلة.
وبالنسبة لنوع السكن، استحوذت الفنادق على 57 في المئة من نوعية سكن الزوار في 2023، مقابل 21 في المئة للسكن الخاص، و19 في المئة في شقق، و3 في المئة بأماكن أخرى.