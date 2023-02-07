السفارة في تركيا: على جميع المواطنين بمناطق الزلزال التواصل بشكل عاجل

من جانبه، كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن الظروف الجوية القاسية تجعل من الصعب نقل المساعدات إلى المناطق المتضررة، لافتًا إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض، كما تم إيقاف حركة السيارات من وإلى خطاي وقهرمان مرعش وأديامان باستثناء مركبات الإغاثة والإنقاذ.