السفارة في تركيا: على جميع المواطنين بمناطق الزلزال التواصل بشكل عاجل

دعت السفارة السعودية في تركيا جميع المواطنين الموجودين في الأماكن المنكوبة لسرعة التواصل مع السفارة على الرقم المخصص للطوارئ على مدار الساعة؛ للمتابعة وسرعة الإغاثة في حالة أي طارئ.
جاء ذلك عبر حساب السفارة في منصة "تويتر".
وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في مناطق الزلزال لمتابعة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة، والتواصل مع السفارة بشكل مستمر على الأرقام المخصصة. وفي حال التعرض لأذى شدَّدت على ضرورة لفت الانتباه لمكان وجودك؛ حتى تتمكن فِرق الإنقاذ من الوصول إليك بشكل أسرع.
من جانبه، كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن الظروف الجوية القاسية تجعل من الصعب نقل المساعدات إلى المناطق المتضررة، لافتًا إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض، كما تم إيقاف حركة السيارات من وإلى خطاي وقهرمان مرعش وأديامان باستثناء مركبات الإغاثة والإنقاذ.