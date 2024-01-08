قرية الحضارة الإسلامية.. وجهة سياحية مثيرة لزوار المدينة المنورة

كما سيضم مجموعة متنوعة من المتاجر، ومنافذ البيع بالتجزئة بمساحة تأجيرية تقدر بأكثر من 11 ألف متر مربع، والعديد من خيارات المطاعم والمقاهي ذات الطابع الثقافي المتميز والتصميم الفريد، بمساحة تأجيرية تقدر بأكثر من 11 ألف متر مربع، فضلًا عن العروض التفاعلية المتميزة والأنشطة المختلفة، والمسطحات الخضراء بمنطقة ترفيهية بمساحة تأجيرية 12.8 ألف متر مربع.