دبي تحتفل بالجزر الاستوائية بإطلاق "داماك آيلاندز".. حياة سكنية راقية في مدينة عالمية

ويضفي النمطُ الفريد لهذا المشروع طابعًا مميزًا على التجارب التي يتيحها مجتمع "داماك آيلاندز"؛ حيث يزخر المجتمع السكني بمجموعة من المرافق والخدمات التي تجعل منه ملاذًا فريدًا، بدايةً من البحيرات الخلّابة والشلالات المتدفِّقة وأنهار الغابات والقبة المائية الحصرية التي تزخر بالأنشطة المائية، مع تصاميم آسرة تجسّد روعة حياة الجزر وهدوءها. كما سيضمّ المجتمعُ منتجعَ الينابيع الحارة، وأراجيح الغابة، وحديقة للطيور، وجزيرة مخصّصة لرياضة الغولف المصغرة، بما يوفر لكافة السكان الأنشطة والفعاليات التي تلبّي احتياجاتهم وأحلامهم في قلب مجتمع حصري وفريد من نوعه.