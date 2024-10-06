بالصور.. "شلايل" متحف رقمي مثير لرواد معرض الصقور والصيد الدولي في الرياض

بعد انطلاق فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي على مدى 10 أيام في الرياض، بمشاركة مئات العارضين من 45 دولة، خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر، وعلى مساحة تصل إلى 160 ألف متر مربع، تقام فعاليات المعرض التي تشمل ورش عمل، ومعرض مستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية، ومعدات التخييم والرحلات البرية، ومنطقة لبرنامج "صقَّار المستقبل"، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وتثقيفية، ومنطقة للطهي البري، ومتحف شلايل الرقمي الذي يُعَد من أبرز ما يثير الزوار. يقدم المتحف تجربة رقمية عبر عالم الصقارة؛ بهدف إيصال معلومات عن عالم الصقارة بأسلوب سهل، من أجل الحفاظ على هواية الصيد بالصقور وصون التراث ونقله إلى الأجيال المتعاقبة.