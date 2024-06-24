"زوهو" تعلن توسيع وجودها بوضع أسس بنية تحتية متميزة لمراكز البيانات بالمملكة

أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعد واحدة من أهم ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
وتماشيًا مع استقطاب المملكة للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية أعلنت " زوهو" المتخصصة في إنشاء مراكز البيانات عن توسيع وجودها في المملكة العربية السعودية.
وأكد "حيدر نظام" رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن "زوهو" تحرص على الابتكار ووضع أسس بنية تحتية متميزة في البيانات في المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وذلك من خلال وضع خطط ورؤى طويلة الأمد لإنشاء مراكز بيانات جديدة في جميع أنحاء المنطقة وضمان أعلى مستويات الخصوصية والحماية للبيانات.
وأضاف أنه سيتم افتتاح مراكز جديدة واستقطاب الكوادر الشبابية السعودية بما يتيح لنا تقدير احتياجات المنطقة بشكل أفضل وتقديم حلول أعمال متكاملة وملائمة".
وتابع : تم توسيع محطة الطاقة الشمسية في المراكز من 5 ميغاواط إلى 12 ميغاواط، إلى جانب العمل على إطلاق محطة إضافية للطاقة الشمسية باستطاعة 7 ميغاواط، كما نطمح إلى تطوير هذه المحطات في مراكز البيانات الأخرى، وذلك في إطار سعينا إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل".
واختتم قائلاً : توفر مراكز البيانات الجديدة التي تُقام في المملكة مجموعة من الخدمات المتنوعة والمصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص.
وتمتثل هذه المراكز للوائح المحلية والمعايير المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على أمن المعلومات والالتزام باستراتيجية النمو المحلي العابر للحدود.