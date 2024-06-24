"زوهو" تعلن توسيع وجودها بوضع أسس بنية تحتية متميزة لمراكز البيانات بالمملكة

وتابع : تم توسيع محطة الطاقة الشمسية في المراكز من 5 ميغاواط إلى 12 ميغاواط، إلى جانب العمل على إطلاق محطة إضافية للطاقة الشمسية باستطاعة 7 ميغاواط، كما نطمح إلى تطوير هذه المحطات في مراكز البيانات الأخرى، وذلك في إطار سعينا إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل".