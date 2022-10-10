تحذير دولي.. اختفاء جزر دولية بحلول عام 2100 منها المالديف

وتطرح قضية التغيرات المناخية وضعًا غير مسبوق حول هوية الدول التي تختفي أراضيها بفعل غمرها بالمياه، فاتفاقية مونتيفيديو حول حقوق الدول وواجباتها الصادرة عام 1933 والتي تشكل مرجعًا في هذا المجال واضحة على هذا الصعيد، فالبلد مؤلف من أراضٍ محددة وسكان دائمين وحكومة والقدرة على التفاعل مع دول أخرى، وعندما تغمر المياه الأراضي ويعجز السكان عن الإقامة فيما تبقى من أراضٍ يسقط أحد المعايير على الأقل.