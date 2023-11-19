مصر تؤكد حل 70٪ من مشاكل المستثمرين السعوديين.. والمشروعات السياحية تتصدر

وأوضح وزير التجارة أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، ويجري تحديد الفرص، ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك. أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين. والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين، يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.