"جوجل" يحتفل بـ"يوم السياحة العالمي" ويصدر أدوات بحث مجانية للمسافرين السعوديين

أطلق محرك البحث الشهير "جوجل" أدوات جديدة ومجانية لمساعدة المسافرين السعوديين ومسافري الشرق الأوسط؛ لتحديد الطلب على السفر في الوقت المناسب، واتّخاذ قرارات مدروسة بشكلٍ أفضل، وذلك احتفالاً بيوم السياحة العالمي، وسيتم إطلاق الأداتَين الجديدتين وهما "مؤشرات السفر" و"توجهات الفنادق" ضِمن الموقع الإلكتروني "إحصاءات السفر مع Google"، وباللغتَين الإنجليزية والعربية.
ووفقاً لمؤشرات Google، بحَث المستخدمون في المملكة العربية السعودية عن عدد كبير من الدول خلال الأشهر الثمانية الماضية، بما في ذلك أذربيجان ومصر وجورجيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة (تحديداً لندن).
وبالإضافة إلى ذلك، سجّلت عمليات البحث في السعودية عن عبارة "حجز تذاكر" ارتفاعاً بنسبة %153 خلال هذه السنة مقارنةً بالسنة الماضية. تساعد تلك الإحصاءات الأنشطة التجارية في التواصل مع المستخدمين الذين يجرون عمليات بحث بهدف السفر، وكذلك في التخطيط للحملات.
ويمكن للأنشطة التجارية العاملة في قطاع السياحة والسفر الاستفادة من هاتين الأداتَين؛ للاطّلاع على إحصاءات من شأنها المساعدة في الوصول إلى المسافرين العالميين، سواء كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقطة انطلاقهم أو وجهتهم، وذلك في كل مرحلة من مراحل السفر، بدءاً من التخطيط لزيارة الوجهة التالية وصولاً إلى حجز الرحلات الجوية والفنادق.
وتقدّم أداة "مؤشرات السفر" للأنشطة التجارية والحكومات والهيئات السياحية صورة واضحة عن أهم مصادر الطلب على وجهة معيّنة وأهم الوجهات التي يُظهر المسافرون اهتماماً كبيراً بزيارتها ضمن بلد محدّد. وتتيح أيضاً للأنشطة التجارية استكشاف كيفية تغيُّر الطلب على السياحة مقارنةً بالأشهر أو السنوات الماضية وتعديل الحملات التسويقية بما يتناسب مع ذلك.
ويبحث الملايين من المستخدمين عن فنادق على Google، ما يساهم في إنشاء قدر هائل من الإحصاءات بشأن الاهتمامات المحلية بالفنادق والعمليات التي ينفّذها المسافرون. وأصبح الآن بإمكان المعنيين في الفنادق الصغيرة والمستقلة استخدام أداة "توجهات الفنادق" للحصول على معلومات مفصّلة حول مدى اهتمام المسافرين بفنادقهم وبالتالي فهم مصدر هذا الاهتمام والتعرّف على كيفية جذب نزلاء جدد من خلال تحسين حضور تلك الفنادق على المنصات الرقمية.
وتوفّر أداة "توجهات الفنادق" إحصاءات تبين اهتمامات المسافرين بتجربتهم مع الفنادق
ويقول أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في Google الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن قطاع السفر والسياحة في تطوّر مستمر وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتوقّع دراسة أخيرة وصول عائد القطاع إلى 246 مليار دولار أمريكي في عام 2022. واستناداً إلى محادثاتنا المستمرة مع شركاء السفر في جميع أنحاء المنطقة، لاحظنا أنّ الإحصاءات التي تُقدَّم في الوقت المناسب ضرورية جداً لقطاع السفر في هذه الفترة، لا سيما مع اقتراب موعد الكثير من الفعاليات المحلية والإقليمية. لهذا السبب، يسعدنا إطلاق بوابة إحصاءات جديدة خاصة بقطاع السياحة والسفر في المنطقة لمساعدة الأنشطة التجارية المعنية في الوصول إلى المسافرين المنتظمين والجدد على حد سواء".
وأصبح بإمكان جميع الأنشطة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استخدام الموقع الإلكتروني "إحصاءات السفر مع Google" الذي يشمل الأدوات الجديدة. وستواصل Google إنشاء أدوات مستنِدة إلى التقنية لمساعدة الأنشطة التجارية العاملة في قطاع السياحة والسفر في التفاعل مع عدد أكبر من المسافرين والنمو بشكلٍ مستدام.