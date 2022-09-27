"جوجل" يحتفل بـ"يوم السياحة العالمي" ويصدر أدوات بحث مجانية للمسافرين السعوديين

ويقول أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في Google الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن قطاع السفر والسياحة في تطوّر مستمر وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتوقّع دراسة أخيرة وصول عائد القطاع إلى 246 مليار دولار أمريكي في عام 2022. واستناداً إلى محادثاتنا المستمرة مع شركاء السفر في جميع أنحاء المنطقة، لاحظنا أنّ الإحصاءات التي تُقدَّم في الوقت المناسب ضرورية جداً لقطاع السفر في هذه الفترة، لا سيما مع اقتراب موعد الكثير من الفعاليات المحلية والإقليمية. لهذا السبب، يسعدنا إطلاق بوابة إحصاءات جديدة خاصة بقطاع السياحة والسفر في المنطقة لمساعدة الأنشطة التجارية المعنية في الوصول إلى المسافرين المنتظمين والجدد على حد سواء".