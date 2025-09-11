لمدة تصل إلى 90 يومًا.. إعفاء التأشيرات يعزّز إقبال السعوديين على جنوب أفريقيا

تشهد العلاقات السياحية بين المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا مرحلة جديدة من النمو بعد قرار بريتوريا إلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين السعوديين. هذا القرار، الذي يسمح للسعوديين بدخول جنوب أفريقيا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 90 يومًا، انعكس سريعًا على أعداد الزوار وساهم في تعزيز مكانة جنوب أفريقيا كوجهة سياحية واعدة أمام السعوديين.
وبحسب بيانات وزارة السياحة الجنوب أفريقية، فقد ارتفع عدد السياح السعوديين من نحو 16,300 زائر في عام 2023 إلى أكثر من 18,300 زائر خلال عام 2024، بزيادة لافتة تؤكد فعالية هذا التسهيل في إزالة العقبات أمام حركة السفر. ويتوقع خبراء السياحة أن تواصل هذه الأرقام صعودها خلال الأعوام المقبلة مع تزايد الوعي بالمقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها جنوب أفريقيا.
ويرى مختصون أن الإعفاء من التأشيرات ساعد على فتح آفاق أوسع للتبادل السياحي والثقافي بين البلدين، حيث بات بإمكان السعوديين التخطيط لرحلاتهم بشكل أكثر مرونة، سواء لأغراض السياحة الطبيعية التي تشتهر بها جنوب أفريقيا مثل رحلات السفاري، أو لأغراض الأعمال والاستثمار. كما يسهم القرار في تنشيط حركة الطيران المباشر، ويحفز شركات السياحة والفنادق على تقديم عروض مخصصة للسوق السعودي، الذي يُعد من الأسواق الخليجية ذات القوة الشرائية العالية.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل جزء من رؤية شاملة لتعزيز التعاون بين جنوب أفريقيا ودول الخليج. ومن المتوقع أن يفتح القرار المجال أمام شراكات سياحية وتجارية أعمق، بما يواكب الاهتمام السعودي المتزايد بالسياحة الخارجية، ويدعم مكانة جنوب أفريقيا كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الطبيعة البكر، والتنوع الثقافي، والبنية التحتية السياحية المتطورة.