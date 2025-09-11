لمدة تصل إلى 90 يومًا.. إعفاء التأشيرات يعزّز إقبال السعوديين على جنوب أفريقيا

وبحسب بيانات وزارة السياحة الجنوب أفريقية، فقد ارتفع عدد السياح السعوديين من نحو 16,300 زائر في عام 2023 إلى أكثر من 18,300 زائر خلال عام 2024، بزيادة لافتة تؤكد فعالية هذا التسهيل في إزالة العقبات أمام حركة السفر. ويتوقع خبراء السياحة أن تواصل هذه الأرقام صعودها خلال الأعوام المقبلة مع تزايد الوعي بالمقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها جنوب أفريقيا.