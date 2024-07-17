"العلا" تحصد أول اعتماد عالمي في الشرق الأوسط من الجمعية العالمية للوجهات السياحية

اعتمدت الجمعيةُ العالمية لمحترفي الوجهات السياحية "ديستينيشنز إنترناشيونال"، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًّا لها؛ مدينةَ العلا بالمملكة العربية السعودية؛ لتكون بذلك أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد العالمي.
يأتي هذا الإنجاز ضمن "برنامج اعتماد تسويق الوجهات"، وهو معيار قطاع منظمات تسويق الوجهات لقياس الجودة والاحترافية، كما يأتي الاعتماد بعد عام من نجاح العلا في الانضمام إلى "ديستينيشنز إنترناشيونال" كأول جهة من الشرق الأوسط.
ورسّخت العلا مكانتها كواحدة من أهم مواقع السياحة في السعودية منذ بدأت باستقبال الزوار منذ أربع سنوات، وخاصة مع تقديم تقويم من الفعاليات الممتدّة على مدار العالم، إضافةً إلى توفير أفضل خيارات الضيافة الأصيلة. ويمثّل حصول العلا على هذا الاعتماد شهادة على تقدّم العلا في تحقيق رؤيتها لإعادة رسم ملامح التميز السياحي عالميًّا، على أسس خلق اقتصاد مستدام يهدف لنفع المجتمع المحلي.
ويتطلب الحصول على اعتماد تسويق الوجهات تحقيق أكثر من مئة من معايير الأداء في مجالات تتضمن الحوكمة ومشاركة الجهات المعنية والإدارة المالية وتطوير الوجهات. ويتم تحديد هذه المعايير من قبل لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء القطاع الممثلين عن مجموعة كبيرة من منظمات الوجهات، مع تحديث هذه المعايير بشكلٍ دوري لتعكس تطور أفضل الممارسات في القطاع.
يذكر أنّ هذا الإنجاز يُضاف إلى قائمة الجوائز المرموقة التي حصلت عليها العلا مؤخرًا؛ ففي مايو خلال حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2024، حصلت العلا للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2024، وعلى جائزة أفضل وجهة فعاليات ومهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2024، فضلًا عن جائزة أفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة لعام 2024، وأيضًا في مايو، تلقّت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تقييمًا بخمس نجوم للتميز التنظيمي من مؤسسة الجودة الأوروبية وجائزة التميز من جمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط.