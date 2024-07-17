"العلا" تحصد أول اعتماد عالمي في الشرق الأوسط من الجمعية العالمية للوجهات السياحية

يذكر أنّ هذا الإنجاز يُضاف إلى قائمة الجوائز المرموقة التي حصلت عليها العلا مؤخرًا؛ ففي مايو خلال حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2024، حصلت العلا للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2024، وعلى جائزة أفضل وجهة فعاليات ومهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2024، فضلًا عن جائزة أفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة لعام 2024، وأيضًا في مايو، تلقّت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تقييمًا بخمس نجوم للتميز التنظيمي من مؤسسة الجودة الأوروبية وجائزة التميز من جمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط.