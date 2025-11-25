الصين تعتمد بطاقة وصول رقمية للمسافرين بدءًا من 20 نوفمبر 2025

أعلنت الصين اعتماد بطاقة الوصول الرقمية (Digital Arrival Card) للمسافرين الأجانب ابتداءً من 20 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 20 نوفمبر 2025م، في خطوة تهدف إلى تحديث إجراءات الدخول وتسريع حركة المسافرين عبر جميع المطارات والمنافذ الحدودية.
وأكدت إدارة الهجرة الوطنية الصينية (NIA) أن البطاقة الرقمية أصبحت الخيار الأساسي للدخول، ويمكن تعبئتها قبل السفر أو عند الوصول، من خلال المنصات الرسمية التالية:
الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة
تطبيق NIA 12367
البرامج المصغّرة على منصتي WeChat وAlipay
وأشار الموقع الرسمي لحكومة شنغهاي إلى أن البطاقة الورقية ستبقى متاحة في حالات استثنائية فقط، للزوار غير القادرين على استخدام الأنظمة الرقمية، فيما سيتم التعامل مع البطاقة الإلكترونية كخيار رئيسي معتمد.
وتشمل الفئات غير الملزمة بتقديم نموذج الوصول:
حاملو الإقامة الدائمة للأجانب في الصين
القادمون من هونغ كونغ وماكاو
ركاب العبور (ترانزيت) لأقل من 24 ساعة
ركاب السفن العائدون في نفس الرحلة
وأوضحت NIA أنه لا يُشترط تعبئة البطاقة خلال فترة زمنية محددة قبل الوصول، إلا أن القيام بذلك مسبقًا يساهم في تسريع إجراءات الدخول. كما أشارت إلى أن اعتماد البطاقة الرقمية سيؤدي إلى تقليل وقت الانتظار، وتحسين دقة البيانات، وتعزيز جهود التحوّل الرقمي في المنافذ الصينية.