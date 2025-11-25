الصين تعتمد بطاقة وصول رقمية للمسافرين بدءًا من 20 نوفمبر 2025

وأوضحت NIA أنه لا يُشترط تعبئة البطاقة خلال فترة زمنية محددة قبل الوصول، إلا أن القيام بذلك مسبقًا يساهم في تسريع إجراءات الدخول. كما أشارت إلى أن اعتماد البطاقة الرقمية سيؤدي إلى تقليل وقت الانتظار، وتحسين دقة البيانات، وتعزيز جهود التحوّل الرقمي في المنافذ الصينية.