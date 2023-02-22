الدرعية أصل التأسيس والتوحيد.. شيوخ وأمراء وملوك سطروا التاريخ.. من هنا بدينا

تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في يوم 22 فبراير من كل عام.
وبدأت جذور تأسيس الدولة السعودية الأولى عندما انتقل عبيد بن ثعلبة أحد زعماء "بني حنيفة" إلى اليمامة؛ حيث استقر مع أسرته وعشيرته على ضفاف وادي حنيفة، وأسس بنو حنيفة عدًدا من مراكز الاستقرار التي امتدّت على ضفاف الوادي، وأصبح إقليم اليمامة تحت نفوذ "بني حنيفة".
وقد استقر بهم المقام شرقها، وأسسوا "الدرعية" في شرق الجزيرة العربية، وينتسبون إلى الدروع وهم من عشيرة الدروع ببني حنيفة، عادوا بعد ذلك لموطنهم الأصلي بوادي حنيفة، وأقاموا الدرعية التي انطلقت منها الدولة السعودية الأولى.
وفي عهد الإمام محمد بن سعود الذي وصل للحكم وهو من أنشأ الدولة السعودية الأولى، وانتقلت الدرعية من الدرعية الأولى.. أرض التأسيس وهجرة الأسلاف.
وتعد أهم مراحل الدولة السعودية في عام 850هـ الموافق 1446م وهو تاريخ تأسيس الدرعية على يد مانع المريدي، وهو من أجداد أسرة آل سعود، ويُعد تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية في عام 1139هـ الموافق 1727م، ثانية أهم مراحل الدولة السعودية.
وفي ثالثة أهم تلك المراحل؛ يحضر العام 1240هـ الموافق 1824م وفيه تأسست الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود وعاصمتها الرياض، ولم يفصل بينها وبين الدولة السعودية إلا نحو 7 سنوات.
وفي المرحلة الرابعة من أهم مراحل الدولة السعودية؛ يأتي تأسيس المملكة العربية السعودية بشكلها الحالي في 1319هـ الموافق 1902م على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وعاصمتها الرياض، كما أنه لم يفصلها عن الدولة الثانية سوى 10 سنوات، وهو ما يدل على امتداد الدولة السعودية ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.
وفي عام 1351هـ الموافق 1932م، كانت المرحلة الخامسة وهي توحيد المملكة العربية السعودية.