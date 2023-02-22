الدرعية أصل التأسيس والتوحيد.. شيوخ وأمراء وملوك سطروا التاريخ.. من هنا بدينا

وفي المرحلة الرابعة من أهم مراحل الدولة السعودية؛ يأتي تأسيس المملكة العربية السعودية بشكلها الحالي في 1319هـ الموافق 1902م على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وعاصمتها الرياض، كما أنه لم يفصلها عن الدولة الثانية سوى 10 سنوات، وهو ما يدل على امتداد الدولة السعودية ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.