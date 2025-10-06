في نوفمبر المقبل.. السعودية تستضيف ممثلي 160 دولة في حدث أممي يرسم مستقبل السياحة العالمية

وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن استضافة المملكة لهذا الحدث تمثل لحظة فارقة في مسيرة التعاون السياحي الدولي، وقال: "في نوفمبر، تستضيف المملكة هذا المحفل الدولي لتعزيز التعاون ودفع مسيرة التطوّر السياحي نحو آفاق أرحب، ونلتقي في الرياض لرسم مستقبل السياحة العالمية".