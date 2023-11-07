وزير السياحة المصري من لندن: خسرنا 10% من الحجوزات بسبب تداعيات حرب غزة

أكد وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى في معرض سوق السفر العالمي في لندن أن تأثير حرب غزة ضئيل.
ولفت "عيسى" إلى أن السياحة في مصر مصدرٌ رئيسي للعملة الأجنبية، ومن المتوقع تحقيق إيرادات بأكثر من 13 مليار دولار هذا العام، مع وصول 15 مليون زائر إلى البلاد؛ على الرغم من تأخير بعض الحجوزات حتى نهاية العام.
وأضاف "عيسى" أن مصر تقدم حاليًا حوافز لدعم قطاع السياحة في المناطق المطلة على البحر الأحمر في جنوب سيناء، مع احتواء تداعيات الصراع في قطاع غزة حتى الآن، وانحسار تأثيرها فقط على أقل من 10% من الحجوزات في البلاد.
وأضاف: "لكن من المنظور العام؛ فإن الحجم الإجمالي للحجوزات التي تأثرت بالحرب، يمثل أقل من 10% من إجمالي عدد الحجوزات في مصر".
وقال "عيسى": تقدم مصر حوافز إضافية بقيمة 500 دولار لكل رحلة تهبط في شرم الشيخ؛ وذلك لأن هذا هو المكان الذي يطرح فيه العملاء "أكبر عدد من الاستفسارات.
وذكر "عيسى" أن العدد الكبير من السائحين الألمان، الذين يمثلون نحو 10% من الحجوزات في مصر هذا العام، والسائحين الصينيين الذين وصلوا إلى مصر؛ ساعد في رفع أعداد السائحين 7% مقارنة بالعام السابق بنهاية أكتوبر الماضي.
وقال "عيسى": "هناك العديد من مجموعات القطاع الخاص، المحلية والدولية، التي أبدت اهتمامها بالشراكة مع الحكومة المصرية في إدارة المطارات".
وتأمل مصر أيضًا أن يساهم المتحف المصري الكبير في إعطاء دفعة لقطاع السياحة. وقال "عيسى" إن من المتوقع افتتاح المتحف الذي يقع بجوار أهرامات الجيزة بين فبراير ومايو من العام المقبل.