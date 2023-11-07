وزير السياحة المصري من لندن: خسرنا 10% من الحجوزات بسبب تداعيات حرب غزة

ولفت "عيسى" إلى أن السياحة في مصر مصدرٌ رئيسي للعملة الأجنبية، ومن المتوقع تحقيق إيرادات بأكثر من 13 مليار دولار هذا العام، مع وصول 15 مليون زائر إلى البلاد؛ على الرغم من تأخير بعض الحجوزات حتى نهاية العام.