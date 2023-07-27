هذه مهام "أسفار" عملاق السياحة والسفر الجديد في المملكة.. تعرف عليها

وأضافوا أن أهمية "أسفار" تتضمن كذلك: مشاركة ومساعدة القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة مما يخلق بيئة تنافسية ويؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة. وأيضًا تكمن أهميتها في تغطية أعمالها لمختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة، وأخيرًا تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.