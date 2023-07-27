هذه مهام "أسفار" عملاق السياحة والسفر الجديد في المملكة.. تعرف عليها

بعد إطلاق صندوق الاستثمارات العامة للشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، وهي إحدى أهم أذرع الصندوق في قطاع السياحة السعودي، الأضخم في المنظمة، يرى الخبراء أن أهمية "أسفار" تكمن في: تنمية قدرات القطاع السياحي المحلي، وتنظيم وتحفيز المشروعات السياحية بمختلف مدن المملكة، وكذلك تطوير الوجهات السعودية وخصوصًا في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية.
وأضافوا أن أهمية "أسفار" تتضمن كذلك: مشاركة ومساعدة القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة مما يخلق بيئة تنافسية ويؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة. وأيضًا تكمن أهميتها في تغطية أعمالها لمختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة، وأخيرًا تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.