المملكة تترأس اجتماعات منظمة السياحة العالمية في سمرقند.. هنا التفاصيل

وقالت لجنة السياحة في أوزبكستان: "كنتيجة لهذا الحدث، من المتوقع أن يتم تعزيز التنمية المستدامة من خلال زيادة حجم الاستثمارات في بلدنا، وزيادة إمكانات الاستثمار، وتعزيز التعاون عبر القطاعات على نطاق عالمي. إلى جانب ذلك، ومع الحفاظ على التراث الثقافي الغني والموارد الطبيعية لأوزبكستان، من المخطط جذب الاستثمارات التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي لبلدنا".