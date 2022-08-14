مع ارتفاع الحرارة.. هذا أكثر طعام يطلبه السياح في العالم.. هنا التفاصيل

ويحضر "الكاكيغوري" من ثلج مبشور ويذوب في فمك تمامًا مثل المثلجات الكريمية وفقًا لساكورا ياغي مديرة العمليات في مجموعة مطاعم TIC، وهي مجموعة من المطاعم اليابانية في إيست فيليدج بمدينة مانهاتن يحضر الطهاة مثلجات الكاكيغوري من طريق حلق الثلج من مكعبات الثلج حتى يتحول إلى كومة رقيقة، ثم يضيفون الشراب إلى الثلج، عادة ما يحضّر يدويًا بمكونات عالية الجودة، ونكهات مثل الشاي الأخضر، والفراولة، والعنب، والبطيخ وفقًا لـ"سي إن إن."