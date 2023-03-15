70 مليار ريال قيمة إنفاق رجال أعمال الشرق الأوسط على السفر في 2022

وأضافت: الرابطة العالمية لسفر الأعمال في سوق السفر العربي 2023 ستقدم تحليلًا متعمقًا لكيفية دعم التكنولوجيا لهذه العودة إلى السفر، والطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك على نحو مستدام من خلال جلستين تعليميتين مع رؤى رئيسية من كبار المتخصصين في هذا المجال".