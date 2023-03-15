70 مليار ريال قيمة إنفاق رجال أعمال الشرق الأوسط على السفر في 2022

كشف أحدث توقعات مؤشر سفر رجال الأعمال السنوية (2022) الصادرة عن رابطة سفر الأعمال العالمية، أكبر اتحاد سفر رجال الأعمال في العالم أن سفر رجال الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا حقق 86% من مستوياته لعام 2019 خلال عام 2022، متفوقًا بذلك على التعافي والانتعاش الحاصل في الأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.
وسيتم تسليط الضوء على الأداء القوي للقطاع والفرص المستقبلية خلال معرض سوق السفر العربي 2023 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 1-4 مايو.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: قطاع سفر الأعمال يعد أحد أهم القطاعات في صناعة السفر والسياحة الأوسع في الشرق الأوسط.
وأضافت: الرابطة العالمية لسفر الأعمال في سوق السفر العربي 2023 ستقدم تحليلًا متعمقًا لكيفية دعم التكنولوجيا لهذه العودة إلى السفر، والطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك على نحو مستدام من خلال جلستين تعليميتين مع رؤى رئيسية من كبار المتخصصين في هذا المجال".
ووفقًا لآخر التوقعات؛ بلغ الإنفاق على سفر الأعمال 933 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم في عام 2022 بنسبة 65% من إنفاق الأعمال على السفر قبل فترة الجائحة البالغ 1.4 تريليون دولار أمريكي.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 23 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 70 مليار ريال سعودي، وبنسبة تقترب من 2.5% من إجمالي الإنفاق داخل هذا القطاع.