تأثير محدود على الناقلات السعودية جراء "عطل السبت" في المطارات الأوروبية.. ولا إلغاءات للرحلات المجدولة

شهدت عدة مطارات أوروبية كبرى، أمس السبت 20 سبتمبر 2025، اضطرابات تشغيلية جراء خلل أصاب برمجيات إلكترونية مستخدمة في تسجيل الركاب وتسليم الأمتعة، من بينها مطارات هيثرو في لندن وبرلين وبروكسل، ما أدى إلى تأخيرات ملحوظة في حركة بعض الرحلات الدولية.