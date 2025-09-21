تأثير محدود على الناقلات السعودية جراء "عطل السبت" في المطارات الأوروبية.. ولا إلغاءات للرحلات المجدولة

شهدت عدة مطارات أوروبية كبرى، أمس السبت 20 سبتمبر 2025، اضطرابات تشغيلية جراء خلل أصاب برمجيات إلكترونية مستخدمة في تسجيل الركاب وتسليم الأمتعة، من بينها مطارات هيثرو في لندن وبرلين وبروكسل، ما أدى إلى تأخيرات ملحوظة في حركة بعض الرحلات الدولية.
وأفادت شركة "كولينز أيروسبايس"، المزودة للأنظمة التقنية، أن العطل أصاب برنامجها المعروف باسم MUSE والمستخدم في عدد من المطارات حول العالم، موضحة أن الخلل اقتصر على أنظمة التسجيل الإلكتروني وتسليم الأمتعة، فيما لم تُكشف بعد الأسباب الدقيقة للعطل.
وفي ألمانيا، أعلن مطار برلين-براندنبورج أن الهجوم الإلكتروني استهدف مزوّد خدمة أنظمة تسجيل الركاب بشكل غير مباشر، ما استدعى فصل الأنظمة المتأثرة عن الشبكة كإجراء احترازي، الأمر الذي تسبب في تأخيرات لبعض الرحلات المغادرة والقادمة.
وبحسب المتابعة، فقد أثرت هذه الاضطرابات بشكل محدود على حركة الطيران القادمة من السعودية إلى أوروبا، خاصة رحلات الخطوط السعودية وطيران الرياض وطيران ناس المتجهة إلى لندن وبرلين وبروكسل. ورغم تسجيل بعض التأخيرات في إجراءات إنهاء السفر لدى الركاب، واصلت غالبية الرحلات السعودية عملها وفق الجداول المحددة دون إلغاءات تُذكر.
وأكدت المنظمة الأوروبية لقطاع الطيران أن تأثير هذه الأعطال على المسافرين السعوديين كان "محدودًا ومؤقتًا"، مشيرة إلى أن شركات الطيران العاملة بين المملكة وأوروبا سارعت إلى تنسيق إجراءات بديلة مع المطارات لتقليل فترات الانتظار وضمان استمرارية الحركة الجوية.
ويأتي هذا العطل في وقت تشهد فيه المطارات الأوروبية كثافة عالية في السفر مع موسم الخريف، ما يزيد من حجم التحديات التشغيلية.