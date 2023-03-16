السفير الفرنسي بالمملكة: فنون الفرنكفونية تنطلق من الرياض للاحتفال بالثقافة والتراث

وعبّر السفير الفرنسي عن أمنيته بانضمام المملكة إلى عضوية الفرنكفونية، مشيرًا إلى أن هناك 150 ألف سعودي يتحدّثون اللغة الفرنسية، و500 معلم للغة الفرنسية في عدد من السفارات والجمعيات والمؤسسات والشركات في المملكة، التي تشاطرهم اللغة والاحتفالية بالفرنكوفونية، وما يقارب 3 آلاف طالب يدرسون بالجامعات الفرنسية.