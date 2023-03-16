السفير الفرنسي بالمملكة: فنون الفرنكفونية تنطلق من الرياض للاحتفال بالثقافة والتراث

كشف السفير الفرنسي بالمملكة، لودوفيك بوي، عن انطلاق فعاليات احتفالات الفرنكفونية من العاصمة السعودية الرياض، ومدن سعودية أخرى.
وشاركت في الاحتفالية سفيرة سويسرا بالرياض، وسفير جيبوتي بالرياض، والقائمة بأعمال السفارة الكندية؛ الذين نوّهوا بفعاليات "الفرنكفونية"، ودورها في تعزيز التواصل الثقافي والفني واللغوي بين شعوب العالم المتحدث باللغة الفرنسية.
ولفت السفير الفرنسي إلى أن منظمة الفرنكفونية تضمّ في عضويتها 88 دولة من الدول والحكومات في العالم، وتسهم المنظمة في إثراء التنوع الثقافي وزيادة عناصر التطوير والتنمية المستدامة والسلام في العالم.
وعبّر السفير الفرنسي عن أمنيته بانضمام المملكة إلى عضوية الفرنكفونية، مشيرًا إلى أن هناك 150 ألف سعودي يتحدّثون اللغة الفرنسية، و500 معلم للغة الفرنسية في عدد من السفارات والجمعيات والمؤسسات والشركات في المملكة، التي تشاطرهم اللغة والاحتفالية بالفرنكوفونية، وما يقارب 3 آلاف طالب يدرسون بالجامعات الفرنسية.
وتستمرّ الفعاليات على مدار شهر مارس 2023، وتضمّ الفنون والموسيقى والثقافة والآداب والتراث والرياضة والمسرح، وفن الطهو وتذوق الطعام، بالإضافة لبرامج الفرنكفونية التي تقام سنويًّا.
وكشف السفير عن برامج مهرجان "الفرنكفونية" بالمملكة، ويشمل منافسة في رياضة الغولف بالتعاون بين السفارة الفرنسية بالرياض، واتحاد الغولف السعودي، بمشاركة فرق نسائية سعودية، و100 من الفرنسيين.
إلى ذلك يشتمل المهرجان أيضًا على فعالية "أسبوع الفيلم الفرنكفوني"، كما يضمّ مهرجان تذوق وجبات متنوعة تعبر عن عدة ثقافات لعدد من البلدان؛ مثل بلجيكا والمغرب وتونس والسنغال وسويسرا.