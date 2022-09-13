متخصصون: هذه الوجهات السياحية التي تجذب السعوديين في إجازة اليوم الوطني

وأكد عمر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية، أن إجازة اليوم الوطني السعودي التي توافق 23 سبتمبر سنوياً، تعتبر من المناسبات التي يرتفع فيها الطلب على السفر من السعودية باتجاه أبوظبي والإمارات بشكل عام، نظراً لتوافر العديد من العوامل منها التسويقية، وأهمها عروض الفنادق وتوافر رحلات السفر والطيران بين المدن السعودية والوجهات الإماراتية، كما أن إجازة اليوم الوطني تعتبر مناسبة نسبياً فهي أربعة أيام، ويفضل فيها المسافر الوجهات القريبة.