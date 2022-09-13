متخصصون: هذه الوجهات السياحية التي تجذب السعوديين في إجازة اليوم الوطني

أوضح العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن الوجهات التي ينطلق إليها السعوديون في إجازة اليوم الوطني، التي تبدأ خلال أيام، حيث كشف المسؤولون عن ارتفاع طلبات الحجز للسفر للخارج.
ويتم اعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية كل عام لجميع العاملين في القطاع العام والخاص، وكذلك القطاع المصرفي والمدارس والجامعات، ويصادف اليوم الوطني هذا العام يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، لذا قررت وزارة الموارد البشرية جعل إجازة اليوم الوطني 2022 يومي الأربعاء والخميس معاً لجميع الموظفين والمدارس والجامعات لتكون مجمل أيام إجازة اليوم الوطني الحقيقية 4 أيام.
وأكد عمر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية، أن إجازة اليوم الوطني السعودي التي توافق 23 سبتمبر سنوياً، تعتبر من المناسبات التي يرتفع فيها الطلب على السفر من السعودية باتجاه أبوظبي والإمارات بشكل عام، نظراً لتوافر العديد من العوامل منها التسويقية، وأهمها عروض الفنادق وتوافر رحلات السفر والطيران بين المدن السعودية والوجهات الإماراتية، كما أن إجازة اليوم الوطني تعتبر مناسبة نسبياً فهي أربعة أيام، ويفضل فيها المسافر الوجهات القريبة.
وحدد مدير عام نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني، الوجهات القريبة وهي أقرب اختيارات السعوديين، وتأتي القاهرة ودبي على رأس الوجهات المطلوبة، وبسبب القرب الجغرافي وتوافر حجوزات الطيران اليومية، فيما حضرت شرم الشيخ والغردقة والبحرين وأبوظبي في قائمة الوجهات المطلوبة.
وأشار وائل وجيه مدير عام المبيعات في فندق جراند نايل تاورز بالقاهرة، إلى العروض التي تقدمها الوجهات والهيئات السياحية احتفالاً باليوم الوطني السعودي، ولفت إلى زيادة طلبات الحجوزات من السعودية بنسبة 25% في إجازة أسبوع اليوم الوطني.
من جهته لفت مدير فرع التخصصي بالشركة العربية للمسافرين بشير عرنوس، إلى نوعية المسافرين في إجازة اليوم الوطني، والأغلبية من الشباب، والقليل من العوائل، بالإضافة إلى تعدد الاختيارات ما بين مصر والإمارات والبحرين عربياً، وخاصة أن موسم الترفيه لم يبدأ بعد، وهذا ما يساعد على زيادة أعداد المسافرين إلى الخارج.
وأوضح مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة محيى الدين حمودة، أن الوجهات المصرية وهي شرم الشيخ والقاهرة والغردقة زادت الطلبات عليها من المنطقة الغربية، وخاصة مع توافر الرحلات الجوية بين مصر والسعودية يومياً، بالإضافة إلى الوجهات الإمارتية، وهي أبوظبي ودبي اللتان تقدمان عروضاً قوية لجذب السعوديين في إجازة اليوم الوطني.
وأكد أحمد صلاح مدير المبيعات بمنتجع أرت البحرين، أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو احتفال للجميع، وأن الحوافز التي تقدمها الفنادق والمنتجعات تشجع الأسر والشباب من السعودية على السفر والاستفادة من هذه العروض الحصرية احتفالاً باليوم الوطني.