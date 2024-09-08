سوق الطيران السعودي يتصدر دول الخليج في السعة المقعدية ونمو كبير لأول مرة

فيما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أن قطاع الطيران المدني في المملكة يساهم بمبلغ 53 مليار دولار في الاقتصاد السعودي، محققة نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت 123 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه في فترة ما قبل انتشار فيروس كورونا مع توافر فرص استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.